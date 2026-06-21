Как постоянный скроллинг родителей влияет на психику детей — результаты исследования

Чрезмерное использование смартфонов родителями связывают с формированием у подростков тревожного и избегающего (ненадежного) типов привязанности. В этом возрасте такие особенности могут затруднять регуляцию эмоций и снижать самооценку, а также ассоциируются с повышенным риском депрессии, тревожных состояний и других психических расстройств.
Главные тезисы
- Исследователи отмечают, что разные типы привязанности подростков могут влиять на восприятие окружающего мира и отношения с родителями.
- Предстоящие исследования призваны усовершенствовать шкалу для психологической работы с подростками и семьями.
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Идея этого исследования возникла после рассказа одной из ученых: ее ребенок как-то спросила: «Мама, ты любишь свой телефон больше, чем меня?».
Этот вопрос подтолкнул исследователей изучить, как американские подростки воспринимают использование смартфонов их родителями, пишет Frontiers in Psychology.
Для этого они разработали опросник с 12 вопросами, который оценивал как эмоциональные переживания подростков, так и насколько они испытывают внимание и доступность родителей, когда те пользуются телефоном.
В исследовании приняли участие около 600 подростков по выборке, отражавшей население США.
Результаты показали: чем выше баллы по этой шкале, тем больше подростки испытывали нарушения в отношениях с родителями из-за их использования телефонов.
Такие показатели также были связаны с двумя типами привязанности — тревожным, когда ребенок чрезмерно нуждается в близости и подтверждении, и уникальным, когда он наоборот дистанцируется и избегает эмоциональной зависимости. Интересно, что эта связь прослеживалась как в отношениях с матерью, так и с отцом — в отличие от предыдущих работ, где обычно рассматривали только одну из них.
В то же время исследователи подчеркивают: речь идет только о связи, а не о причине. То есть нельзя утверждать, что использование телефонов родителями формирует ненадежные типы привязанности.
Возможно и наоборот — подростки с такими типами привязанности просто чаще воспринимают своих родителей как погруженных в телефон и поэтому оценивают их вовлеченность ниже. В будущем авторы надеются усовершенствовать шкалу, чтобы она могла помогать психологам в работе с подростками и семьями.
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