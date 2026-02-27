Кислица назвал условия подписания Украиной договора безопасности с США
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Будущее соглашение о безопасности с США должно содержать четкое определение "гарантии" в обеих языковых версиях и пройти процедуру ратификации в Конгрессе.

Главные тезисы

  • Ключевым аспектом соглашения между Украиной и США является юридическая однозначность и четкое определение 'гарантий' в обеих языковых версиях.
  • Ратификация соглашения в Конгрессе США обязательна для успешного заключения международного договора безопасности.

Четкое определение гарантий и ратификация в Конгрессе: каким должно быть безопасное соглашение с США

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица в интервью для телемарафона "Единые новости".

По словам представителя ОП, ключевым аспектом новых договоренностей является юридическая однозначность. Документ, готовящийся совместно с Соединенными Штатами, должен быть официально утвержден американскими законодателями.

Мы говорим о документе, в том числе с Соединенными Штатами, который должен быть ратифицирован Конгрессом США. То есть, в каком конкретно — и в украинской, и в английской версиях — речь идет о гарантии.

Сергей Кислица

Сергей Кислица

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины

Кислица объяснил, что Украина стремится избежать ошибок прошлого, возникших при подписании Будапештского меморандума.

Тогда из-за разногласий в переводе английский текст содержал только "заверения" (assurance), а не реальные гарантии.

Далее по всему тексту документа нет не только о гарантии, даже об "assurance" ничего нет. Там речь идет о "commitments" — обязательстве. Таким образом, официальный украинский текст называется гарантией — Будапештский меморандум о гарантии.

Напомним, ранее стало известно, что между Киевом и Вашингтоном существуют определенные разногласия по поводу содержания будущего соглашения о безопасности, в частности в вопросах конкретных обязательств.

В то же время в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп стремится провести масштабную церемонию подписания этого документа, подчеркивающую стратегическую значимость договоренностей.

