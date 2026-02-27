Кислиця назвав умови підписання Україною безпекової угоди зі США

Майбутня безпекова угода зі США має містити чітке визначення "гарантії" в обох мовних версіях та пройти процедуру ратифікації в Конгресі.
Головні тези:
- Безпекова угода між Україною та США повинна містити чітке визначення 'гарантій' в обох мовних версіях.
- Ратифікація угоди в Конгресі США є обов'язковим етапом у процесі укладання угоди.
- Уникнення помилок минулого, пов'язаних з недоліками у перекладі, є пріоритетом для сторін укладання угоди.
Чітке визначення гарантій та ратифікація у Конгресі: якою повинна бути безпекова угода зі США
Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця в інтерв’ю для телемарафону "Єдині новини".
За словами представника ОП, ключовим аспектом нових домовленостей є юридична однозначність. Документ, який готується спільно зі Сполученими Штатами, має бути офіційно затверджений американськими законодавцями.
Кислиця пояснив, що Україна прагне уникнути помилок минулого, які виникли під час підписання Будапештського меморандуму.
Тоді через розбіжності у перекладі англійський текст містив лише "запевнення" (assurance), а не реальні гарантії.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що між Києвом та Вашингтоном існують певні розбіжності щодо змісту майбутньої безпекової угоди, зокрема в питаннях конкретних зобов'язань.
Водночас у медіа з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп прагне провести масштабну церемонію підписання цього документа, що має підкреслити стратегічну значущість домовленостей.
