Кислиця назвав умови підписання Україною безпекової угоди зі США

Майбутня безпекова угода зі США має містити чітке визначення "гарантії" в обох мовних версіях та пройти процедуру ратифікації в Конгресі.

Чітке визначення гарантій та ратифікація у Конгресі: якою повинна бути безпекова угода зі США

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця в інтерв’ю для телемарафону "Єдині новини".

За словами представника ОП, ключовим аспектом нових домовленостей є юридична однозначність. Документ, який готується спільно зі Сполученими Штатами, має бути офіційно затверджений американськими законодавцями.

Ми говоримо про документ, в тому числі зі Сполученими Штатами, який має бути ратифіковано Конгресом США. Тобто, в якому конкретно - і в українській, і в англійській версіях - йдеться про гарантію. Сергій Кислиця Заступник керівника Офісу Президента України

Кислиця пояснив, що Україна прагне уникнути помилок минулого, які виникли під час підписання Будапештського меморандуму.

Тоді через розбіжності у перекладі англійський текст містив лише "запевнення" (assurance), а не реальні гарантії.

Далі по всьому тексту документа немає не тільки про гарантію, навіть про "assurance" нічого немає. Там йдеться про "commitments" - зобов’язання. Таким чином, офіційний український текст називається гарантією - Будапештський меморандум про гарантію. Поширити

Нагадаємо, раніше стало відомо, що між Києвом та Вашингтоном існують певні розбіжності щодо змісту майбутньої безпекової угоди, зокрема в питаннях конкретних зобов'язань.