Кислиця назвав умови підписання Україною безпекової угоди зі США
Категорія
Україна
Дата публікації

Кислиця
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Майбутня безпекова угода зі США має містити чітке визначення "гарантії" в обох мовних версіях та пройти процедуру ратифікації в Конгресі.

Головні тези:

  • Безпекова угода між Україною та США повинна містити чітке визначення 'гарантій' в обох мовних версіях.
  • Ратифікація угоди в Конгресі США є обов'язковим етапом у процесі укладання угоди.
  • Уникнення помилок минулого, пов'язаних з недоліками у перекладі, є пріоритетом для сторін укладання угоди.

Чітке визначення гарантій та ратифікація у Конгресі: якою повинна бути безпекова угода зі США

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця в інтерв’ю для телемарафону "Єдині новини".

За словами представника ОП, ключовим аспектом нових домовленостей є юридична однозначність. Документ, який готується спільно зі Сполученими Штатами, має бути офіційно затверджений американськими законодавцями.

Ми говоримо про документ, в тому числі зі Сполученими Штатами, який має бути ратифіковано Конгресом США. Тобто, в якому конкретно - і в українській, і в англійській версіях - йдеться про гарантію.

Сергій Кислиця

Сергій Кислиця

Заступник керівника Офісу Президента України

Кислиця пояснив, що Україна прагне уникнути помилок минулого, які виникли під час підписання Будапештського меморандуму.

Тоді через розбіжності у перекладі англійський текст містив лише "запевнення" (assurance), а не реальні гарантії.

Далі по всьому тексту документа немає не тільки про гарантію, навіть про "assurance" нічого немає. Там йдеться про "commitments" - зобов’язання. Таким чином, офіційний український текст називається гарантією - Будапештський меморандум про гарантію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що між Києвом та Вашингтоном існують певні розбіжності щодо змісту майбутньої безпекової угоди, зокрема в питаннях конкретних зобов'язань.

Водночас у медіа з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп прагне провести масштабну церемонію підписання цього документа, що має підкреслити стратегічну значущість домовленостей.

