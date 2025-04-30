Коалиция начала формировать новое правительство Германии

В Германии партии ХДС и СДПГ одобрили соглашение о коалиции. Это решение получило поддержку большинства членов СДПГ.
Главные тезисы
- СДПГ подавляющим большинством голосов одобрило коалиционное соглашение с ХДС/ХСС.
- 84,6% членов проголосовали "за" коалицию.
В Германии началось формирование нового правительства
Об этом сообщает официальный аккаунт СДПГ в соцсети X.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подавляющим большинством голосов одобрила коалиционное соглашение с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
Über 358.000 Mitglieder waren gefragt — und ihr habt entschieden: Mit 84,6 % Ja-Stimmen zum Koalitionsvertrag gebt ihr uns den Auftrag, Verantwortung zu übernehmen. Danke an alle, die abgestimmt haben! Mitbestimmung wird bei uns groß geschrieben, deswegen entscheiden bei uns die… pic.twitter.com/xz9Sgy4CNp— SPD Parteivorstand 🇪🇺 (@spdde) April 30, 2025
30 апреля об этом сообщил генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш.
По словам партийного руководства, 84,6% членов проголосовали "за" коалицию, открыв путь к формированию нового правительства. Явка составила 56%, а против выступили 15,4%.
Напомним, что в марте партия "Христианско-демократический союз" и Социал-демократическая партия Германии согласовали рамочный документ для дальнейших переговоров по формированию правительства.
После досрочных выборов в Бундестаг партии ХДС и СДПГ согласовали 11-страничный документ, в котором обобщенно зафиксировали намерения по ключевым сферам политики будущего совместного правительства.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-