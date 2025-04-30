Коалиция начала формировать новое правительство Германии
Категория
Политика
Дата публикации

Коалиция начала формировать новое правительство Германии

ФРГ
Читати українською
Источник:  online.ua

В Германии партии ХДС и СДПГ одобрили соглашение о коалиции. Это решение получило поддержку большинства членов СДПГ.

Главные тезисы

  • СДПГ подавляющим большинством голосов одобрило коалиционное соглашение с ХДС/ХСС.
  • 84,6% членов проголосовали "за" коалицию.

В Германии началось формирование нового правительства

Об этом сообщает официальный аккаунт СДПГ в соцсети X.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подавляющим большинством голосов одобрила коалиционное соглашение с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

30 апреля об этом сообщил генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш.

По словам партийного руководства, 84,6% членов проголосовали "за" коалицию, открыв путь к формированию нового правительства. Явка составила 56%, а против выступили 15,4%.

Спросили более 358 000 членов — и вы решили: имея 84,6% голосов "за" коалиционное соглашение, вы даете нам мандат взять на себя ответственность. Спасибо всем, кто проголосовал! Участие — это большое дело для нас, поэтому наши члены принимают решения — открыто, прозрачно, вместе.

Напомним, что в марте партия "Христианско-демократический союз" и Социал-демократическая партия Германии согласовали рамочный документ для дальнейших переговоров по формированию правительства.

После досрочных выборов в Бундестаг партии ХДС и СДПГ согласовали 11-страничный документ, в котором обобщенно зафиксировали намерения по ключевым сферам политики будущего совместного правительства.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Германия пообещала передать Украине около 100 управляемых ракет для IRIS-T
IRIS-T
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Германия передаст Украине новый пакет помощи — что туда войдет
Германия продолжает усиливать Украину
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Германия обновила список военной помощи Украине — что туда вошло
IRIS-T

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?