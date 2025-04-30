Коалиция начала формировать новое правительство Германии

В Германии партии ХДС и СДПГ одобрили соглашение о коалиции. Это решение получило поддержку большинства членов СДПГ.

В Германии началось формирование нового правительства

Об этом сообщает официальный аккаунт СДПГ в соцсети X.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подавляющим большинством голосов одобрила коалиционное соглашение с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Über 358.000 Mitglieder waren gefragt — und ihr habt entschieden: Mit 84,6 % Ja-Stimmen zum Koalitionsvertrag gebt ihr uns den Auftrag, Verantwortung zu übernehmen. Danke an alle, die abgestimmt haben! Mitbestimmung wird bei uns groß geschrieben, deswegen entscheiden bei uns die… pic.twitter.com/xz9Sgy4CNp — SPD Parteivorstand 🇪🇺 (@spdde) April 30, 2025

30 апреля об этом сообщил генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш.

По словам партийного руководства, 84,6% членов проголосовали "за" коалицию, открыв путь к формированию нового правительства. Явка составила 56%, а против выступили 15,4%.

Спросили более 358 000 членов — и вы решили: имея 84,6% голосов "за" коалиционное соглашение, вы даете нам мандат взять на себя ответственность. Спасибо всем, кто проголосовал! Участие — это большое дело для нас, поэтому наши члены принимают решения — открыто, прозрачно, вместе. Поделиться

Напомним, что в марте партия "Христианско-демократический союз" и Социал-демократическая партия Германии согласовали рамочный документ для дальнейших переговоров по формированию правительства.