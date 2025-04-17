Германия обновила список военной помощи Украине — что туда вошло

Правительство Германии 17 апреля обновило список военной помощи Украине. В него вошли три САУ Zuzana, ракеты IRIS-T и боеприпасы.
Главные тезисы
- Согласно обновленному списку военной помощи от Германии, Украина получила бронетехнику, вооружение и артиллерийское снаряжение.
- Среди поставок для Украины значатся САУ Zuzana, ракеты IRIS-T и дроны различного типа.
- Кроме того, в список входят разведывательная техника, артиллерийские снаряды, винтовки и другое боеприпасы.
Украина получила военную помощь от Германии
Об этом сообщает Правительство Германии.
В перечне отмечено, что Украина получила от Германии шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergerpanzer 2.
Также было передано четыре машины Kinetic Defence Vehicles — это усовершенствованный вариант новой системы защиты от беспилотников. Ранее СМИ сообщали, что Украине будет поставлена конфигурация, вооруженная пулеметом M134D калибра 7,62×51 мм.
Техника:
3 155-мм САУ "Zuzana";
4 машины разминирования WiSENT 1;
66 бронемашин MRAP FFG;;
3 машины для пограничников;
Дроны:
10 надводных дронов Sonobot 5;
70 развед-БпЛА Vector;
150 ударных дронов HF-1.
БК и оружие:
ракеты к ЗРК IRIS-T SLM и SLS;
917 ПТРК RGW 90;
3769 винтовок G3;
800 штурмовых винтовок MK 556;
27,000 155-мм артснарядов;
38,000 патронов к ЗУ Gepard;
БК к танкам Leopard 2;
1,000 122-мм снарядов.
Другое:
41 наземный радар;
2 минные плуги;
92 инфракрасных бинокли
187 лазерных дальномеров;
150 000 турникетов;
1300 спальных мешков;
55 подводных скутеров;
запасы части для БРЭМ Bergerpanzer 2.
Напомним, в начале года стало известно, что Германия готовит для Украины новые крупные пакеты военной помощи, которые могут быть предоставлены в первом полугодии 2025 года.
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