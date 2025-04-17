Германия обновила список военной помощи Украине — что туда вошло
Категория
Мир
Дата публикации

Германия обновила список военной помощи Украине — что туда вошло

IRIS-T
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Источник:  Федеральний уряд Німеччини

Правительство Германии 17 апреля обновило список военной помощи Украине. В него вошли три САУ Zuzana, ракеты IRIS-T и боеприпасы.

Главные тезисы

  • Согласно обновленному списку военной помощи от Германии, Украина получила бронетехнику, вооружение и артиллерийское снаряжение.
  • Среди поставок для Украины значатся САУ Zuzana, ракеты IRIS-T и дроны различного типа.
  • Кроме того, в список входят разведывательная техника, артиллерийские снаряды, винтовки и другое боеприпасы.

Украина получила военную помощь от Германии

Об этом сообщает Правительство Германии.

В перечне отмечено, что Украина получила от Германии шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergerpanzer 2.

Также было передано четыре машины Kinetic Defence Vehicles — это усовершенствованный вариант новой системы защиты от беспилотников. Ранее СМИ сообщали, что Украине будет поставлена конфигурация, вооруженная пулеметом M134D калибра 7,62×51 мм.

Техника:

  • 3 155-мм САУ "Zuzana";

  • 4 машины разминирования WiSENT 1;

  • 66 бронемашин MRAP FFG;;

  • 3 машины для пограничников;

Дроны:

  • 10 надводных дронов Sonobot 5;

  • 70 развед-БпЛА Vector;

  • 150 ударных дронов HF-1.

  • БК и оружие:

  • ракеты к ЗРК IRIS-T SLM и SLS;

  • 917 ПТРК RGW 90;

  • 3769 винтовок G3;

  • 800 штурмовых винтовок MK 556;

  • 27,000 155-мм артснарядов;

  • 38,000 патронов к ЗУ Gepard;

  • БК к танкам Leopard 2;

  • 1,000 122-мм снарядов.

Другое:

  • 41 наземный радар;

  • 2 минные плуги;

  • 92 инфракрасных бинокли

  • 187 лазерных дальномеров;

  • 150 000 турникетов;

  • 1300 спальных мешков;

  • 55 подводных скутеров;

  • запасы части для БРЭМ Bergerpanzer 2.

Напомним, в начале года стало известно, что Германия готовит для Украины новые крупные пакеты военной помощи, которые могут быть предоставлены в первом полугодии 2025 года.

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