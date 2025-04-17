Германия обновила список военной помощи Украине — что туда вошло

Правительство Германии 17 апреля обновило список военной помощи Украине. В него вошли три САУ Zuzana, ракеты IRIS-T и боеприпасы.

Украина получила военную помощь от Германии

Об этом сообщает Правительство Германии.

В перечне отмечено, что Украина получила от Германии шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergerpanzer 2.

Также было передано четыре машины Kinetic Defence Vehicles — это усовершенствованный вариант новой системы защиты от беспилотников. Ранее СМИ сообщали, что Украине будет поставлена конфигурация, вооруженная пулеметом M134D калибра 7,62×51 мм.

Техника:

3 155-мм САУ "Zuzana";

4 машины разминирования WiSENT 1;

66 бронемашин MRAP FFG;;

3 машины для пограничников;

Дроны:

10 надводных дронов Sonobot 5;

70 развед-БпЛА Vector;

150 ударных дронов HF-1.

БК и оружие:

ракеты к ЗРК IRIS-T SLM и SLS;

917 ПТРК RGW 90;

3769 винтовок G3;

800 штурмовых винтовок MK 556;

27,000 155-мм артснарядов;

38,000 патронов к ЗУ Gepard;

БК к танкам Leopard 2;

1,000 122-мм снарядов.

Другое:

41 наземный радар;

2 минные плуги;

92 инфракрасных бинокли

187 лазерных дальномеров;

150 000 турникетов;

1300 спальных мешков;

55 подводных скутеров;

запасы части для БРЭМ Bergerpanzer 2.

Напомним, в начале года стало известно, что Германия готовит для Украины новые крупные пакеты военной помощи, которые могут быть предоставлены в первом полугодии 2025 года.