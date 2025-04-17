Німеччина оновила список військової допомоги Україні — що туди ввійшло
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Німеччина оновила список військової допомоги Україні — що туди ввійшло

IRIS-T
Джерело:  Федеральний уряд Німеччини

Уряд Німеччини 17 квітня оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли три САУ Zuzana, ракети для IRIS-T та боєприпаси.

Головні тези:

  • Уряд Німеччини оновив список військової допомоги для України, у тому числі бронетехніка та озброєння.
  • Серед постачань від Німеччини зазначено 3 155-мм САУ Zuzana, броньовані машини та ракети для ЗРК IRIS-T.
  • Ця військова допомога включає також дрони, розвідувальну техніку та артилерійське спорядження.

Україна отримала військову допомогу від Німеччини

Про це повідомляє уряд Німеччини.

У переліку вказано, що Україна отримала від Німеччини шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergerpanzer 2.

Також було передано чотири машини Kinetic Defence Vehicles - це удосконалений варіант нової системи захисту від безпілотників. Раніше ЗМІ повідомляли, що Україні буде поставлена конфігурація, яка озброєна кулеметом M134D калібру 7,62 × 51 мм.

Техніка:

  • 3 155-мм САУ "Zuzana";

  • 4 машини розмінування WiSENT 1;

  • 66 бронемашин MRAP FFG;;

  • 3 машини для прикордонників;

Дрони:

  • 10 надводних дронів Sonobot 5;

  • 70 розвід-БпЛА Vector;

  • 150 ударних дронів HF-1.

  • БК та зброя:

  • ракети до ЗРК IRIS-T SLM та SLS;

  • 917 ПТРК RGW 90;

  • 3769 гвинтівок G3;

  • 800 штурмових гвинтівок MK 556;

  • 27,000 155-мм артснарядів;

  • 38,000 набоїв до ЗУ Gepard;

  • БК до танків Leopard 2;

  • 1,000 122-мм снарядів.

Інше:

  • 41 наземний радар;

  • 2 мінні плуги;

  • 92 інфрачервоних біноклі

  • 187 лазерних далекомірів;

  • 150000 турнікетів;

  • 1300 спальних мішків;

  • 55 підводних скутерів;

  • запаси частини для БРЕМ Bergerpanzer 2.

Нагадаємо, на початку року стало відомо, що Німеччина готує для України нові великі пакети військової допомоги, які можуть надати у першому півріччі 2025 року.

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