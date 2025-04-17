Німеччина оновила список військової допомоги Україні — що туди ввійшло

Уряд Німеччини 17 квітня оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли три САУ Zuzana, ракети для IRIS-T та боєприпаси.
Головні тези:
- Уряд Німеччини оновив список військової допомоги для України, у тому числі бронетехніка та озброєння.
- Серед постачань від Німеччини зазначено 3 155-мм САУ Zuzana, броньовані машини та ракети для ЗРК IRIS-T.
- Ця військова допомога включає також дрони, розвідувальну техніку та артилерійське спорядження.
Україна отримала військову допомогу від Німеччини
Про це повідомляє уряд Німеччини.
У переліку вказано, що Україна отримала від Німеччини шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergerpanzer 2.
Також було передано чотири машини Kinetic Defence Vehicles - це удосконалений варіант нової системи захисту від безпілотників. Раніше ЗМІ повідомляли, що Україні буде поставлена конфігурація, яка озброєна кулеметом M134D калібру 7,62 × 51 мм.
Техніка:
3 155-мм САУ "Zuzana";
4 машини розмінування WiSENT 1;
66 бронемашин MRAP FFG;;
3 машини для прикордонників;
Дрони:
10 надводних дронів Sonobot 5;
70 розвід-БпЛА Vector;
150 ударних дронів HF-1.
БК та зброя:
ракети до ЗРК IRIS-T SLM та SLS;
917 ПТРК RGW 90;
3769 гвинтівок G3;
800 штурмових гвинтівок MK 556;
27,000 155-мм артснарядів;
38,000 набоїв до ЗУ Gepard;
БК до танків Leopard 2;
1,000 122-мм снарядів.
Інше:
41 наземний радар;
2 мінні плуги;
92 інфрачервоних біноклі
187 лазерних далекомірів;
150000 турнікетів;
1300 спальних мішків;
55 підводних скутерів;
запаси частини для БРЕМ Bergerpanzer 2.
Нагадаємо, на початку року стало відомо, що Німеччина готує для України нові великі пакети військової допомоги, які можуть надати у першому півріччі 2025 року.
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