Коаліція почала формувати новий уряд Німеччини
Категорія
Політика
Дата публікації

Коаліція почала формувати новий уряд Німеччини

Німеччина
Джерело:  online.ua

У Німеччині партії ХДС і СДПН схвалили угоду про коаліцію. Це рішення отримало підтримку більшості членів СДПН.

Головні тези:

  • СДПН переважною більшістю голосів схвалила коаліційну угоду з ХДС/ХСС.
  • 84,6% членів проголосували "за" коаліцію.

У Німеччині почалося формування нового уряду

Про це повідомляє офіційний акаунт СДПН у соцмережі X.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) переважною більшістю голосів схвалила коаліційну угоду з блоком Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС).

30 квітня про це повідомив генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш.

За словами партійного керівництва, 84,6% членів проголосували "за" коаліцію, відкривши шлях до формування нового уряду. Явка склала 56%, а проти виступили 15,4%.

Запитали понад 358 000 членів — і ви вирішили: маючи 84,6% голосів "за" коаліційної угоди, ви даєте нам мандат взяти на себе відповідальність. Дякуємо всім, хто проголосував! Участь — це велика справа для нас, тому наші члени приймають рішення — відкрито, прозоро, разом.

Нагадаємо, що у березні партія "Християнсько-демократичний союз" та Соціал-демократична партія Німеччини погодили рамковий документ для подальших переговорів про формування уряду.

Після дострокових виборів до Бундестагу партії ХДС та СДПН погодили 11-сторінковий документ, в якому узагальнено зафіксували наміри щодо ключових сфер політики майбутнього спільного уряду.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина пообіцяла передати Україні близько 100 керованих ракет для IRIS-T
IRIS-T
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина надасть Україні новий пакет допомоги — що туди увійде
Пісторіус
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина оновила список військової допомоги Україні — що туди ввійшло
IRIS-T

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?