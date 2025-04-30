Коаліція почала формувати новий уряд Німеччини

У Німеччині партії ХДС і СДПН схвалили угоду про коаліцію. Це рішення отримало підтримку більшості членів СДПН.
Головні тези:
- СДПН переважною більшістю голосів схвалила коаліційну угоду з ХДС/ХСС.
- 84,6% членів проголосували "за" коаліцію.
У Німеччині почалося формування нового уряду
Про це повідомляє офіційний акаунт СДПН у соцмережі X.
Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) переважною більшістю голосів схвалила коаліційну угоду з блоком Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС).
Über 358.000 Mitglieder waren gefragt — und ihr habt entschieden: Mit 84,6 % Ja-Stimmen zum Koalitionsvertrag gebt ihr uns den Auftrag, Verantwortung zu übernehmen. Danke an alle, die abgestimmt haben! Mitbestimmung wird bei uns groß geschrieben, deswegen entscheiden bei uns die… pic.twitter.com/xz9Sgy4CNp— SPD Parteivorstand 🇪🇺 (@spdde) April 30, 2025
30 квітня про це повідомив генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш.
За словами партійного керівництва, 84,6% членів проголосували "за" коаліцію, відкривши шлях до формування нового уряду. Явка склала 56%, а проти виступили 15,4%.
Нагадаємо, що у березні партія "Християнсько-демократичний союз" та Соціал-демократична партія Німеччини погодили рамковий документ для подальших переговорів про формування уряду.
Після дострокових виборів до Бундестагу партії ХДС та СДПН погодили 11-сторінковий документ, в якому узагальнено зафіксували наміри щодо ключових сфер політики майбутнього спільного уряду.
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