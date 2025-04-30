Коаліція почала формувати новий уряд Німеччини

У Німеччині партії ХДС і СДПН схвалили угоду про коаліцію. Це рішення отримало підтримку більшості членів СДПН.

У Німеччині почалося формування нового уряду

Про це повідомляє офіційний акаунт СДПН у соцмережі X.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) переважною більшістю голосів схвалила коаліційну угоду з блоком Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС).

Über 358.000 Mitglieder waren gefragt — und ihr habt entschieden: Mit 84,6 % Ja-Stimmen zum Koalitionsvertrag gebt ihr uns den Auftrag, Verantwortung zu übernehmen. Danke an alle, die abgestimmt haben! Mitbestimmung wird bei uns groß geschrieben, deswegen entscheiden bei uns die… pic.twitter.com/xz9Sgy4CNp — SPD Parteivorstand 🇪🇺 (@spdde) April 30, 2025

30 квітня про це повідомив генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш.

За словами партійного керівництва, 84,6% членів проголосували "за" коаліцію, відкривши шлях до формування нового уряду. Явка склала 56%, а проти виступили 15,4%.

Запитали понад 358 000 членів — і ви вирішили: маючи 84,6% голосів "за" коаліційної угоди, ви даєте нам мандат взяти на себе відповідальність. Дякуємо всім, хто проголосував! Участь — це велика справа для нас, тому наші члени приймають рішення — відкрито, прозоро, разом. Поширити

Нагадаємо, що у березні партія "Християнсько-демократичний союз" та Соціал-демократична партія Німеччини погодили рамковий документ для подальших переговорів про формування уряду.