Когда в Украине заработает завод по производству БпЛА Bayraktar — известны термины

Турецкая компания Baykar планирует завершить строительство завода по производству беспилотников Bayraktar в Украине к августу 2025 года.
Главные тезисы
- Недавние планы компании Baykar о завершении строительства завода по производству беспилотных летательных аппаратов Bayraktar в Украине к августу 2025 года связаны с готовностью объекта на 80% и заказом необходимого оборудования.
- Завод будет выпускать дроны Bayraktar TB2 или модернизированную версию TB3, причем ежегодно планируется производить более 100 единиц дронов, с уточнением, что в год планируется производить около 120 беспилотников.
- Компания Baykar смогла достичь значительного дохода в 2 млрд долл в прошлом году, преимущественно за счет экспорта, и стала одним из самых успешных экспортеров дронов в мире.
- Дроны Baykar получили широкое распространение после использования украинскими военными и в различных конфликтах. В настоящее время компания продает свои летательные аппараты в 35 странах мира.
- Завод в Украине будет большим, с ожидаемым штатом около 500 человек, и будет включать в себя производство моделей TB2 и TB3, способных нести более крупные грузы.
Baykar завершает строительство завода Bayraktar в Украине
По словам генерального директора Халука Байрактара, завод уже готов на 80%, а необходимое оборудование заказано. Начало производства будет зависеть от развития войны, но объект будет готов в указанные сроки.
В прошлом году доходы компании достигли 2 млрд долл., что значительно больше предыдущих 1,4 млрд долл.
90% доходов Baykar получает от экспорта, что составляет треть всего оборонного и аэрокосмического экспорта Турции.
Дроны Baykar приобрели международную популярность после того, как их использовали украинские военные против российских сил, а также в конфликтах в Азербайджане и Северной Африке.
Компания стала одним из самых успешных экспортеров дронов в мире, продавая легкие модели TB2 и тяжелые Akinci в 35 странах.
Сколько дронов Bayraktar в год будет производить завод в Украине
В Украине в феврале 2024 года продолжается строительство завода по производству беспилотников Bayraktar. Ежегодно на нем планируется производить более 100 единиц дронов.
По его словам, завод в Украине будет большим. Он рассчитывает, что там будет работать около 500 человек.
Байрактар уточнил, что в год планируется производить около 120 беспилотников. Но пока не выбрана конкретная модель — TB2 или TB3.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-