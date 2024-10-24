Когда в Украине заработает завод по производству БпЛА Bayraktar — известны термины
Категория
Экономика
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Когда в Украине заработает завод по производству БпЛА Bayraktar — известны термины

Bayraktar
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Источник:  Reuters

Турецкая компания Baykar планирует завершить строительство завода по производству беспилотников Bayraktar в Украине к августу 2025 года.

Главные тезисы

  • Недавние планы компании Baykar о завершении строительства завода по производству беспилотных летательных аппаратов Bayraktar в Украине к августу 2025 года связаны с готовностью объекта на 80% и заказом необходимого оборудования.
  • Завод будет выпускать дроны Bayraktar TB2 или модернизированную версию TB3, причем ежегодно планируется производить более 100 единиц дронов, с уточнением, что в год планируется производить около 120 беспилотников.
  • Компания Baykar смогла достичь значительного дохода в 2 млрд долл в прошлом году, преимущественно за счет экспорта, и стала одним из самых успешных экспортеров дронов в мире.
  • Дроны Baykar получили широкое распространение после использования украинскими военными и в различных конфликтах. В настоящее время компания продает свои летательные аппараты в 35 странах мира.
  • Завод в Украине будет большим, с ожидаемым штатом около 500 человек, и будет включать в себя производство моделей TB2 и TB3, способных нести более крупные грузы.

Baykar завершает строительство завода Bayraktar в Украине

По словам генерального директора Халука Байрактара, завод уже готов на 80%, а необходимое оборудование заказано. Начало производства будет зависеть от развития войны, но объект будет готов в указанные сроки.

На заводе будут выпускать дроны Bayraktar TB2 или модернизированную версию TB3, способную нести больший груз.

В прошлом году доходы компании достигли 2 млрд долл., что значительно больше предыдущих 1,4 млрд долл.

90% доходов Baykar получает от экспорта, что составляет треть всего оборонного и аэрокосмического экспорта Турции.

Дроны Baykar приобрели международную популярность после того, как их использовали украинские военные против российских сил, а также в конфликтах в Азербайджане и Северной Африке.

Компания стала одним из самых успешных экспортеров дронов в мире, продавая легкие модели TB2 и тяжелые Akinci в 35 странах.

Bayraktar

Сколько дронов Bayraktar в год будет производить завод в Украине

В Украине в феврале 2024 года продолжается строительство завода по производству беспилотников Bayraktar. Ежегодно на нем планируется производить более 100 единиц дронов.

Наш завод строится... Нам нужно около 12 месяцев, чтобы закончить строительство, а потом мы перейдем к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре, — заявил Байрактар.

По его словам, завод в Украине будет большим. Он рассчитывает, что там будет работать около 500 человек.

Байрактар ​​уточнил, что в год планируется производить около 120 беспилотников. Но пока не выбрана конкретная модель — TB2 или TB3.

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