Когда в Украине заработает завод по производству БпЛА Bayraktar — известны термины

Турецкая компания Baykar планирует завершить строительство завода по производству беспилотников Bayraktar в Украине к августу 2025 года.

Baykar завершает строительство завода Bayraktar в Украине

По словам генерального директора Халука Байрактара, завод уже готов на 80%, а необходимое оборудование заказано. Начало производства будет зависеть от развития войны, но объект будет готов в указанные сроки.

На заводе будут выпускать дроны Bayraktar TB2 или модернизированную версию TB3, способную нести больший груз. Поделиться

В прошлом году доходы компании достигли 2 млрд долл., что значительно больше предыдущих 1,4 млрд долл.

90% доходов Baykar получает от экспорта, что составляет треть всего оборонного и аэрокосмического экспорта Турции.

Дроны Baykar приобрели международную популярность после того, как их использовали украинские военные против российских сил, а также в конфликтах в Азербайджане и Северной Африке.

Компания стала одним из самых успешных экспортеров дронов в мире, продавая легкие модели TB2 и тяжелые Akinci в 35 странах.

Bayraktar

Сколько дронов Bayraktar в год будет производить завод в Украине

В Украине в феврале 2024 года продолжается строительство завода по производству беспилотников Bayraktar. Ежегодно на нем планируется производить более 100 единиц дронов.

Наш завод строится... Нам нужно около 12 месяцев, чтобы закончить строительство, а потом мы перейдем к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре, — заявил Байрактар. Поделиться

По его словам, завод в Украине будет большим. Он рассчитывает, что там будет работать около 500 человек.