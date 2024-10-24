Коли в Україні запрацює завод з виробництва БпЛА Bayraktar — відомі терміни
Категорія
Економіка
Дата публікації

Коли в Україні запрацює завод з виробництва БпЛА Bayraktar — відомі терміни

Bayraktar
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Джерело:  Reuters

Турецька компанія Baykar планує завершити будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні до серпня 2025 року.

Головні тези:

  • Згідно з планами компанії Baykar, завод з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні має бути готовий до серпня 2025 року.
  • Виробництво дронів на заводі буде залежати від розвитку війни, проте планується виготовляти понад 100 одиниць на рік.
  • Baykar є одним з найуспішніших експортерів дронів у світі, продаючи їх у 35 країнах, що спричинило ріст його доходів.
  • Збудований у Лютому 2024 році завод українського підрядника має стати великим та очікується, що на ньому працюватиме близько 500 людей.
  • Baykar планує виробляти близько 120 безпілотників щорічно, а конкретна модель (TB2 або TB3) ще не вибрана.

Baykar завершує будівництво заводу Bayraktar в Україні

За словами генерального директора Халука Байрактара, завод вже готовий на 80%, а необхідне обладнання замовлене. Початок виробництва залежатиме від розвитку війни, але об'єкт буде готовий у зазначений термін.

На заводі випускатимуть дрони Bayraktar TB2 або їхню модернізовану версію TB3, здатну нести більший вантаж.

Минулого року доходи компанії досягли 2 млрд дол, що значно більше за попередні 1,4 млрд дол.

90% доходів Baykar отримує від експорту, що становить третину всього оборонного та аерокосмічного експорту Туреччини.

Дрони Baykar набули міжнародної популярності після того, як їх використовували українські військові проти російських сил, а також у конфліктах в Азербайджані та Північній Африці.

Компанія стала одним із найуспішніших експортерів дронів у світі, продаючи легкі моделі TB2 і важкі Akinci у 35 країн.

Bayraktar

Скільки дронів Bayraktar на рік вироблятиме завод в Україні

В Україні у лютому 2024 року продовжується будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. Щороку на ньому планують виробляти понад 100 одиниць дронів.

Наш завод будується... Нам потрібно близько 12 місяців, щоб закінчити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання та організаційної структури, — заявив Байрактар.

За його словами, завод в Україні буде великим. Він розраховує, що там працюватиме близько 500 людей.

Байрактар уточнив, що за рік планується виробляти близько 120 безпілотників. Але поки що не обрано конкретної моделі — TB2 або TB3.

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