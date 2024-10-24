Коли в Україні запрацює завод з виробництва БпЛА Bayraktar — відомі терміни

Турецька компанія Baykar планує завершити будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні до серпня 2025 року.

Baykar завершує будівництво заводу Bayraktar в Україні

За словами генерального директора Халука Байрактара, завод вже готовий на 80%, а необхідне обладнання замовлене. Початок виробництва залежатиме від розвитку війни, але об'єкт буде готовий у зазначений термін.

На заводі випускатимуть дрони Bayraktar TB2 або їхню модернізовану версію TB3, здатну нести більший вантаж. Поширити

Минулого року доходи компанії досягли 2 млрд дол, що значно більше за попередні 1,4 млрд дол.

90% доходів Baykar отримує від експорту, що становить третину всього оборонного та аерокосмічного експорту Туреччини.

Дрони Baykar набули міжнародної популярності після того, як їх використовували українські військові проти російських сил, а також у конфліктах в Азербайджані та Північній Африці.

Компанія стала одним із найуспішніших експортерів дронів у світі, продаючи легкі моделі TB2 і важкі Akinci у 35 країн.

Bayraktar

Скільки дронів Bayraktar на рік вироблятиме завод в Україні

В Україні у лютому 2024 року продовжується будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. Щороку на ньому планують виробляти понад 100 одиниць дронів.

Наш завод будується... Нам потрібно близько 12 місяців, щоб закінчити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання та організаційної структури, — заявив Байрактар. Поширити

За його словами, завод в Україні буде великим. Він розраховує, що там працюватиме близько 500 людей.