Коли в Україні запрацює завод з виробництва БпЛА Bayraktar — відомі терміни

Турецька компанія Baykar планує завершити будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні до серпня 2025 року.
Головні тези:
- Згідно з планами компанії Baykar, завод з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні має бути готовий до серпня 2025 року.
- Виробництво дронів на заводі буде залежати від розвитку війни, проте планується виготовляти понад 100 одиниць на рік.
- Baykar є одним з найуспішніших експортерів дронів у світі, продаючи їх у 35 країнах, що спричинило ріст його доходів.
- Збудований у Лютому 2024 році завод українського підрядника має стати великим та очікується, що на ньому працюватиме близько 500 людей.
- Baykar планує виробляти близько 120 безпілотників щорічно, а конкретна модель (TB2 або TB3) ще не вибрана.
Baykar завершує будівництво заводу Bayraktar в Україні
За словами генерального директора Халука Байрактара, завод вже готовий на 80%, а необхідне обладнання замовлене. Початок виробництва залежатиме від розвитку війни, але об'єкт буде готовий у зазначений термін.
Минулого року доходи компанії досягли 2 млрд дол, що значно більше за попередні 1,4 млрд дол.
90% доходів Baykar отримує від експорту, що становить третину всього оборонного та аерокосмічного експорту Туреччини.
Дрони Baykar набули міжнародної популярності після того, як їх використовували українські військові проти російських сил, а також у конфліктах в Азербайджані та Північній Африці.
Компанія стала одним із найуспішніших експортерів дронів у світі, продаючи легкі моделі TB2 і важкі Akinci у 35 країн.
Скільки дронів Bayraktar на рік вироблятиме завод в Україні
В Україні у лютому 2024 року продовжується будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. Щороку на ньому планують виробляти понад 100 одиниць дронів.
За його словами, завод в Україні буде великим. Він розраховує, що там працюватиме близько 500 людей.
Байрактар уточнив, що за рік планується виробляти близько 120 безпілотників. Але поки що не обрано конкретної моделі — TB2 або TB3.
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