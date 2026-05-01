Коломойскому объявили подозрение по делу о завладении 100 млн грн Приватбанка

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что бизнесмену и экс-владельцу Приватбанка объявлено подозрение в мошенническом завладении имуществом в особо крупных размерах в составе организованной группы. Речь идет о сумме в размере 100 миллионов гривен.
Главные тезисы
- Участниками схемы были должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица.
- Досудебное расследование проводят следователи Главного следственного управления СБУ.
Новое подозрение Коломойскому — первые подробности
Как удалось выяснить следствию, еще 12 лет назад олигарх и его приспешники выстроили многоуровневую финансовую схему, в рамках которой выводили кредитные ресурсы, а их дальнейшее движение маскировали под законные финансовые операции.
В ОГП подчеркивают, что подконтрольные предприятия получали в Приватбанке кредиты без надлежащего обеспечения и реальной хозяйственной цели.
После этого эти активы проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало иллюзию обычного финансового обращения.
На сегодняшний день ОГП и СБУ выясняют другие факты завладения подозреваемым и другими бывшими совладельцами указанного банка на общую сумму более 1,9 млрд долларов США.
