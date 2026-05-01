Коломойському оголосили підозру у справі про заволодіння 100 млн грн Приватбанку
Коломойському оголосили підозру у справі про заволодіння 100 млн грн Приватбанку

Офіс генерального прокурора України повідомив, що бізнесмену та ексвласнику “Приватбанка” оголошено підозру у шахрайському заволодінні майном в особливо великих розмірах у складі організованої групи. Йдеться про суму в розмірі 100 мільйонів гривень.

Головні тези:

  • Учасниками схеми були службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи.
  • Досудове розслідування проводять слідчі Головного слідчого управління СБУ.

Нова підозра Коломойському — перші подробиці

Як вдалося з’ясувати слідству, ще 12 років тому олігарх та його поплічники вибудували багаторівневу фінансову схему, у межах якої виводили кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскували під законні фінансові операції.

В ОГП наголошують, що підконтрольні підприємства отримували в Приватбанку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети.

Після цього вказані активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало ілюзію звичайного фінансового обігу.

За версією сторони обвинувачення, частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.

Станом на сьогодні ОГП та СБУ з’ясовують інші факти заволодіння підозрюваним та іншими колишніми співвласниками зазначеного банку на загальну сумупонад 1,9 млрд доларів США.

