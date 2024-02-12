Кто из партнеров Украины передает РФ ключевое оборудование — данные The Times

Согласно данным The Times, компании из Великобритании передали России ключевое оборудование на более чем 100 миллионов долларов только в течение 2023 года.

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Согласно данным журналистов, многие товары, которые изготовили или разработали в Великобритании, попали в РФ косвенно: через китайские, гонконгские или турецкие фирмы.

Однако, что важно понимать, товар на сумму около 15 миллионов долларов поставили в страну-агрессорку непосредственно из британских складов. Речь идет о "нескольких" поставщиках.

Издание обращает внимание на то, что среди нарастивших экспорт в Россию есть шотландский производитель полупроводников FTDI. Именно он продавал микросхемы для российской бронетехники.

Более того, в течение 2023 года FTDI передал стране-агрессорке компоненты на сумму 1,5 млн дол. Также известно, что в 2022 году эта сумма составила полмиллиона долларов.

Однако можно говорить о резком снижении британского экспорта в Россию по сравнению с позапрошлым годом: тогда британцы экспортировали в РФ ключевые компоненты на сумму около 770 млн дол.

Кроме того, сообщается, что в российском оружии обнаружили лишь 28 компонентов британского происхождения, а вот количество компонентов американского происхождения составило более 2000 единиц.

По словам журналистов, многие из них страна-агрессорка производить не способна.

Британские компании передали россиянам БПЛА, станки, компьютерные компоненты и полупроводники, от которых критически зависят.

Что важно знать о российско-британской торговле

Недавно журналисты выяснили, что миллионы баррелей топлива, произведенного из российской нефти, все еще поставляются в Великобританию.

Что важно понимать, перед этим нефть перерабатывают в других странах, в частности в Индии.

Согласно данным аналитиков, за 2023 год Британии поставили около 5,2 миллиона баррелей нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти.

В то же время, Индия в последние месяцы пыталась сократить закупки российской нефти: за прошлый месяц поставки достигли 12-месячного минимума.