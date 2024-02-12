Хто з партнерів України передає РФ ключове обладнання — дані The Times

Згідно з даними The Times, компанії з Великої Британії передали Росії ключове обладнання на понад 100 мільйонів доларів лише протягом 2023 року.

Британці продовжують допомагати РФ вести війни проти України

Згідно з даними журналістів, чимало товарів, які виготовили або розробили у Великій Британії, потрапили до РФ опосередковано: через китайські, гонконгські або турецькі фірми.

Проте, що важливо розуміти, товар на суму приблизно 15 мільйонів доларів поставили до країни-агресорки безпосередньо з британських складів. Йдеться про "декількох" постачальників.

Видання звертає увагу на те, що серед тих, хто наростив експорт до Росії, є шотландській виробник напівпровідників FTDI. Саме він постачав мікросхеми для російської бронетехніки.

Ба більше, протягом 2023 року FTDI передав країні-агресорці компоненти на суму 1,5 млн дол. Також відомо, що у 2022 році ця сума сягнула пів мільйона доларів.

Однак загалом можна казати про різке зниження британського експорту до Росії порівняно з позаминулим роком: тоді британці експортували до РФ ключові компоненти на суму близько 770 млн дол.

Окрім того, наголошується, що у російській зброї виявили лише 28 компонентів британського походження, а от кількість компонентів американського походження склала більше ніж 2000 одиниць.

За словами журналістів, багато з них країна-агресорка виробляти не здатна.

Британські компанії передали росіянам БПЛА, верстати, комп’ютерні компоненти та напівпровідники, від яких вони критично залежать.

Що важливо знати про російсько-британську торгівлю

Нещодавно журналісти з’ясували, що мільйони барелів палива, виготовленого з російської нафти, все ще постачаються до Великої Британії.

Що важливо розуміти, перед цим нафту переробляють в інших країнах, зокрема в Індії.

Згідно з даними аналітиків, протягом 2023 року Британії поставили близько 5,2 мільйона барелів нафтопродуктів, вироблених з російської сирої нафти.

Водночас Індія останніми місяцями намагалася скоротити закупівлі російської нафти: за минулий місяць постачання досягли 12-місячного мінімуму.