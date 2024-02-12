Хто з партнерів України передає РФ ключове обладнання — дані The Times
Категорія
Світ
Дата публікації

Хто з партнерів України передає РФ ключове обладнання — дані The Times

армія РФ
Джерело:  The Times

Згідно з даними The Times, компанії з Великої Британії передали Росії ключове обладнання на понад 100 мільйонів доларів лише протягом 2023 року.

Британці продовжують допомагати РФ вести війни проти України

Згідно з даними журналістів, чимало товарів, які виготовили або розробили у Великій Британії, потрапили до РФ опосередковано: через китайські, гонконгські або турецькі фірми.

Проте, що важливо розуміти, товар на суму приблизно 15 мільйонів доларів поставили до країни-агресорки безпосередньо з британських складів. Йдеться про "декількох" постачальників.

Видання звертає увагу на те, що серед тих, хто наростив експорт до Росії, є шотландській виробник напівпровідників FTDI. Саме він постачав мікросхеми для російської бронетехніки.

Ба більше, протягом 2023 року FTDI передав країні-агресорці компоненти на суму 1,5 млн дол. Також відомо, що у 2022 році ця сума сягнула пів мільйона доларів.

Однак загалом можна казати про різке зниження британського експорту до Росії порівняно з позаминулим роком: тоді британці експортували до РФ ключові компоненти на суму близько 770 млн дол.

Окрім того, наголошується, що у російській зброї виявили лише 28 компонентів британського походження, а от кількість компонентів американського походження склала більше ніж 2000 одиниць.

За словами журналістів, багато з них країна-агресорка виробляти не здатна.

Британські компанії передали росіянам БПЛА, верстати, комп’ютерні компоненти та напівпровідники, від яких вони критично залежать.

Що важливо знати про російсько-британську торгівлю

Нещодавно журналісти з’ясували, що мільйони барелів палива, виготовленого з російської нафти, все ще постачаються до Великої Британії.

Що важливо розуміти, перед цим нафту переробляють в інших країнах, зокрема в Індії.

Згідно з даними аналітиків, протягом 2023 року Британії поставили близько 5,2 мільйона барелів нафтопродуктів, вироблених з російської сирої нафти.

Водночас Індія останніми місяцями намагалася скоротити закупівлі російської нафти: за минулий місяць постачання досягли 12-місячного мінімуму.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Попри санкції. Британія отримує перероблену російську нафту — ВВС
Нафта
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Британія готова до можливої агресії Росії — Сунак
Сунак
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною до 2029 року
Уряд Великої Британії
Британія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?