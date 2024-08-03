3 августа 11 украинских спортсменов должны провести выступления в 7 видах спорта.
Главные тезисы
- 11 украинских спортсменов выступят в 7 видах спорта на Олимпиаде в Париже 3 августа, включая Ирину Маловичко, Сергея Будяка, Михаила Романчука и других.
- Украинские спортсмены уже отличились на Олимпиаде-2024 в Париже, среди них Сергей Кулиш и Ольга Харлан.
- Успехи украинских спортсменов свидетельствуют о их высокой подготовке и преданности спорту.
- Мероприятия на Олимпиаде в Париже вдохновляют украинцев и способствуют укреплению патриотизма в стране.
- 29 июля фехтовальщица Ольга Харлан выиграла бронзу на Олимпиаде-2024, а квалификацию в финал прошли Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.
Расписание выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде в Париже 3 августа
10 часов. Стендовая стрельба, женщины. Квалификация. Ирина Маловичко.
12 часов. Велоспорт, мужчины. Шоссе. Сергей Будяк.
12:30. Плавание, мужчины. Свободным стилем на 1500 м. Предварительный заплыв. Михаил Романчук.
14:00. Фехтование, женщины. Командные соревнования, сабля. Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая, Юлия Бакастова.
16:30. Спортивная гимнастика, мужчины. Свободные упражнения. Финал. Илья Ковтун.
16:30. Гребной слалом, женщина. Каяк-кросс. Первый раунд. Виктория Усс.
18:16. Спортивная гимнастика, мужчины. Упражнения на коне. Финал. Олег Верняев.
21:20. Легкая атлетика, женщина. Тройной скачок. Финал. Марина Бех-Романчук.
Что известно об успехах украинских спортсменов на Олимпиаде в Париже
Украинские спортсменки по прыжкам в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко прошли квалификационный этап соревнований Олимпиады-2024 в Париже и пробились в финал.
Сергей Кулиш получил "серебро" в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. Это вторая медаль Украины на Олимпийских играх в 2024 году.
29 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзу на Олимпиаде-2024.
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