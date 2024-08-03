Расписание выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде в Париже 3 августа

10 часов. Стендовая стрельба, женщины. Квалификация. Ирина Маловичко.

12 часов. Велоспорт, мужчины. Шоссе. Сергей Будяк.

12:30. Плавание, мужчины. Свободным стилем на 1500 м. Предварительный заплыв. Михаил Романчук.

14:00. Фехтование, женщины. Командные соревнования, сабля. Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая, Юлия Бакастова.

16:30. Спортивная гимнастика, мужчины. Свободные упражнения. Финал. Илья Ковтун.

16:30. Гребной слалом, женщина. Каяк-кросс. Первый раунд. Виктория Усс.

18:16. Спортивная гимнастика, мужчины. Упражнения на коне. Финал. Олег Верняев.

21:20. Легкая атлетика, женщина. Тройной скачок. Финал. Марина Бех-Романчук.

Что известно об успехах украинских спортсменов на Олимпиаде в Париже

Украинские спортсменки по прыжкам в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко прошли квалификационный этап соревнований Олимпиады-2024 в Париже и пробились в финал.

Сергей Кулиш получил "серебро" в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. Это вторая медаль Украины на Олимпийских играх в 2024 году.

29 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзу на Олимпиаде-2024.