Хто з українських спортсменів виступатиме на Олімпіаді у Парижі 3 серпня — розклад
Категорія
Спорт
Дата публікації

Хто з українських спортсменів виступатиме на Олімпіаді у Парижі 3 серпня — розклад

Марина Бех-Романчук
Джерело:  Національний олімпійський комітет

3 серпня 11 українських спортсменів мають провести виступи у 7 видах спорту. 

Головні тези:

  • Українські спортсмени виступатимуть у 7 видах спорту на Олімпіаді у Парижі 3 серпня.
  • Серед учасників української збірної - Ірина Маловічко, Сергій Будяк, Михайло Романчук, Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова, Ілля Ковтун, Вікторія Ус, Олег Верняєв, Марина Бех-Романчук та інші.
  • Українські спортсмени вже відзначилися на Олімпіаді-2024 у Парижі: Сергій Куліш здобув срібло, фехтувальниця Ольга Харлан - бронзу.
  • Успіхи українських спортсменів підтверджують їхню високу підготовку та відданість спорту.
  • Заходи на Олімпіаді у Парижі надихають українців та піднімають патріотизм в країні.

Розклад виступів українських спортсменів на Олімпіаді у Парижі 3 серпня

10:00. Стендова стрільба, жінки. Кваліфікація. Ірина Маловічко.

12:00. Велоспорт, чоловіки. Шосе. Сергій Будяк.

12:30. Плавання, чоловіки. Вільним стилем на 1500 м. Попередній заплив. Михайло Романчук.

14:00. Фехтування, жінки. Командні змагання, шабля. Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова.

16:30. Спортивна гімнастика, чоловіки. Вільні вправи. Фінал. Ілля Ковтун.

16:30. Веслувальний слалом, жінки. Каяк-крос. Перший раунд. Вікторія Ус.

18:16. Спортивна гімнастика, чоловіки. Вправи на коні. Фінал. Олег Верняєв.

21:20. Легка атлетика, жінки. Потрійний стрибок. Фінал. Марина Бех-Романчук.

Що відомо про успіхи українських спортсменів на Олімпіаді у Парижі

Українські спортсменки зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко пройшли кваліфікаційний етап змагань Олімпіади-2024 у Парижі і пробились у фінал.

Сергій Куліш здобув "срібло" у стрільбі з малокаліберної гвинтівки із трьох положень. Це друга медаль України на Олімпійських іграх 2024 року.

29 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан здобула бронзу на Олімпіаді-2024.

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