Розклад виступів українських спортсменів на Олімпіаді у Парижі 3 серпня

10:00. Стендова стрільба, жінки. Кваліфікація. Ірина Маловічко.

12:00. Велоспорт, чоловіки. Шосе. Сергій Будяк.

12:30. Плавання, чоловіки. Вільним стилем на 1500 м. Попередній заплив. Михайло Романчук.

14:00. Фехтування, жінки. Командні змагання, шабля. Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова.

16:30. Спортивна гімнастика, чоловіки. Вільні вправи. Фінал. Ілля Ковтун.

16:30. Веслувальний слалом, жінки. Каяк-крос. Перший раунд. Вікторія Ус.

18:16. Спортивна гімнастика, чоловіки. Вправи на коні. Фінал. Олег Верняєв.

21:20. Легка атлетика, жінки. Потрійний стрибок. Фінал. Марина Бех-Романчук.

Що відомо про успіхи українських спортсменів на Олімпіаді у Парижі

Українські спортсменки зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко пройшли кваліфікаційний етап змагань Олімпіади-2024 у Парижі і пробились у фінал.

Сергій Куліш здобув "срібло" у стрільбі з малокаліберної гвинтівки із трьох положень. Це друга медаль України на Олімпійських іграх 2024 року.

29 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан здобула бронзу на Олімпіаді-2024.