Кто может стать новым "Холостяком" — украинский гимнаст заинтересовался проектом

Существует высокая вероятность того, что новым героем шоу "Холостяк" станет известный украинский гимнаст, олимпийский чемпион и чемпион мира по спортивной гимнастике Олег Верняев. Он не скрывает, что хочет стать частью этого проекта.

Верняев может стать "Холостяком"

По словам 31-летнего спортсмена, сейчас он не в отношениях, однако лелеет мечту, что в будущем создаст счастливую и крепкую семью.

Олег Верняев не скрывает, что готов искать свою любовь на глазах у миллионов украинцев.

По мнению гимнаста, это был бы не только интересный опыт, но и способ привлечь больше внимания к спортсменам.

Интересный опыт, можно было бы. Я бы согласился. Там будут постоянно говорить: "Спортивный гимнаст, спортивный гимнаст" — это популяризация вида спорта. Олег Верняев Украинский гимнаст, олимпийский чемпион и чемпион мира по спортивной гимнастике

Следует также отметить, что после завершения 13 сезона "Холостяка" с ветераном войны Александром "Будько" Тереном, авторы шоу официально подтвердили, что планируют новый сезон.

Несмотря на это, они до сих пор не объявили, кто станет новым героем проекта.