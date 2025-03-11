Кто может стать новым "Холостяком" — украинский гимнаст заинтересовался проектом
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Кто может стать новым "Холостяком" — украинский гимнаст заинтересовался проектом

Верняев может стать "Холостяком"
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Источник:  online.ua

Существует высокая вероятность того, что новым героем шоу "Холостяк" станет известный украинский гимнаст, олимпийский чемпион и чемпион мира по спортивной гимнастике Олег Верняев. Он не скрывает, что хочет стать частью этого проекта.

Главные тезисы

  • Гимнаст считает, что его участие в проекте будет не только интересным опытом, но и способом привлечь внимание к спорту.
  • Авторы шоу "Холостяк" сообщили, что планируют снимать новый сезон.

Верняев может стать "Холостяком"

По словам 31-летнего спортсмена, сейчас он не в отношениях, однако лелеет мечту, что в будущем создаст счастливую и крепкую семью.

Олег Верняев не скрывает, что готов искать свою любовь на глазах у миллионов украинцев.

По мнению гимнаста, это был бы не только интересный опыт, но и способ привлечь больше внимания к спортсменам.

Интересный опыт, можно было бы. Я бы согласился. Там будут постоянно говорить: "Спортивный гимнаст, спортивный гимнаст" — это популяризация вида спорта.

Олег Верняев

Олег Верняев

Украинский гимнаст, олимпийский чемпион и чемпион мира по спортивной гимнастике

Следует также отметить, что после завершения 13 сезона "Холостяка" с ветераном войны Александром "Будько" Тереном, авторы шоу официально подтвердили, что планируют новый сезон.

Несмотря на это, они до сих пор не объявили, кто станет новым героем проекта.

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