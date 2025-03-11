Кто может стать новым "Холостяком" — украинский гимнаст заинтересовался проектом

Существует высокая вероятность того, что новым героем шоу "Холостяк" станет известный украинский гимнаст, олимпийский чемпион и чемпион мира по спортивной гимнастике Олег Верняев. Он не скрывает, что хочет стать частью этого проекта.
Главные тезисы
- Гимнаст считает, что его участие в проекте будет не только интересным опытом, но и способом привлечь внимание к спорту.
- Авторы шоу "Холостяк" сообщили, что планируют снимать новый сезон.
Верняев может стать "Холостяком"
По словам 31-летнего спортсмена, сейчас он не в отношениях, однако лелеет мечту, что в будущем создаст счастливую и крепкую семью.
Олег Верняев не скрывает, что готов искать свою любовь на глазах у миллионов украинцев.
По мнению гимнаста, это был бы не только интересный опыт, но и способ привлечь больше внимания к спортсменам.
Следует также отметить, что после завершения 13 сезона "Холостяка" с ветераном войны Александром "Будько" Тереном, авторы шоу официально подтвердили, что планируют новый сезон.
Несмотря на это, они до сих пор не объявили, кто станет новым героем проекта.
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