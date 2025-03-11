Хто може стати новим "Холостяком" — український гімнаст зацікавився проєктом

Існує висока ймовірність того, що новим героєм шоу “Холостяк” стане відомий український гімнаст, олімпійський чемпіон та чемпіон світу зі спортивної гімнастики Олег Верняєв. Він не приховує, що хотів би стати частиною цього проєкту.

Верняєв може стати “Холостяком”

За словами 31-річного спортсмена, наразі він не у стосунках, однак плекає мрію, що в майбутньому створить щасливу та міцну родину.

Олег Верняєв не приховує, що готовий шукати своє кохання на очах у мільйонів українців.

На переконання гімнаста, це був би не лише цікавий досвід, а й спосіб привернути більше уваги до спортсменів.

Цікавий досвід, можна було б. Я б погодився. Там будут постійно казати: "Спортивний гімнаст, спортивний гімнаст" — це популяризація виду спорту. Олег Верняєв Український гімнаст, олімпійський чемпіон та чемпіон світу зі спортивної гімнастики

Варто також зазначити, що після завершення 13 сезону "Холостяка" з ветераном війни Олександром "Будьком" Тереном, автори шоу офіційно підтвердили, що планують новий сезон.

Попри це вони досі не оголосили, хто стане новим героєм проєкту.