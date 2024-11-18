Лента "БожеВільні" стала главным призером престижного кинофестиваля в Болгарии
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Лента "БожеВільні" стала главным призером престижного кинофестиваля в Болгарии

Кадр из фильма "БожеВільні"
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Источник:  online.ua

Украинский фильм "БожеВільні" режиссера Дениса Тарасова стал главным победителем на кинофестивале ОКО в Болгарии.

Главные тезисы

  • Фильм "БожеВільні" стал победителем кинофестиваля ОКО в Болгарии, получив главную награду в категории полнометражных фильмов.
  • Лента режиссера Дениса Тарасова рассказывает о трагической странице советской истории - карательной психиатрии 1970-х годов.
  • Фильм поднимает важные вопросы о свободе, ответственности и моральном выборе в сложные времена, исследуя тему репрессий и политических преследований.
  • "БожеВільні" получил признание международного жюри за мощную актерскую игру, глубину темы и мастерство режиссера в передаче социальных и психологических процессов.
  • Фильм оставляет зрителей задумывающимися о значимости правды, человеческого достоинства и борьбе за справедливость в контексте исторических событий.

Что известно о триумфе "БожеВільних" на кинофестивале в Болгарии

Фильм Дениса Тарасова получил главную награду кинофестиваля OKO Jury Grand Prize в категории полнометражных фильмов.

Кинофестиваль прошел в Софии с 8 по 15 ноября, став второй частью пятого фестиваля.

В этом году Украина участвовала с Болгарией в проведении фестиваля, первая часть которого прошла в Болграде с 8 по 15 сентября.

Фестиваль привлек внимание зрителей и критиков своей уникальной программой, сосредоточенной на этнографическом и культурном кино, а также на освещении социально значимых тем.

Что известно об исторической украинской драме "БожеВільні"

Историческая драма-триллер "БожеВільні" рассказывает об одной из самых трагических страниц советской истории — карательной психиатрии. События фильма разворачиваются в 1970-х годах, когда в СССР активно использовали психиатрические учреждения для преследования политических оппонентов. В центре сюжета молодой парень Андрей Довженко, который из-за своей страсти к западной музыке, запрещенной в СССР, оказывается в специализированной психиатрической больнице.

Андрею придется сделать трудный выбор: будет ли он сотрудничать с КГБ, чтобы вернуться в семью, останется ли верен своим принципам и выступит за правду, раскрывая судьбу тех, кто стал жертвами карательной психиатрии — диссидентов, которых власть безжалостно уничтожала, используя медицинские учреждения как инструмент репрессии.

Фильм Тарасова не только исследует трагические моменты советской истории, но и задает важные вопросы о свободе, ответственности и моральном выборе в сложные времена. Лента "БожеВільні" получила высокую оценку международного жюри, отметившее мощную актерскую игру, глубину темы и мастерство режиссера в передаче сложных социальных и психологических процессов.

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