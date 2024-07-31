Украинский фильм "БожеВільні" получил две награды кинофестиваля в Монреале

Дебютная полнометражная лента украинского режиссера Дениса Тарасова "БожеВільні" получила награды на кинофестивале в Монреале.
Главные тезисы
- Фильм "БожеВільні" рассказывает о выборе главного героя между сотрудничеством с КГБ и раскрытием правды о диссидентах под действием карательной психиатрии.
- Лента напоминает о угрозе диктатуры для свободы человека и демократии, подчеркивая важность защиты прав и истинных ценностей.
- Актеры Константин Темляк и Ирма Витовская прекрасно справились с ролями, получив признание на кинофестивале в Монреале.
- Кинофестиваль в Монреале является важной площадкой для продвижения кинематографических произведений со всего мира и поддержки новых талантов.
- Фильм "БожеВільні" — не только историческая лента, но и актуальное напоминание о необходимости борьбы с диктатурой и защите свободы и прав человека.
"БожеВільні" стал победителем кинофестиваля в Монреале
Об этом 31 июля сообщили в Госкино.
Фильм победил в номинациях:
"Лучший режиссер" — Денис Тарасов;
"Лучший актер" — Константин Темляк.
Это уже девятая международная награда, которую получили "Божевольные".
События фильма разворачиваются в 70-х годах вокруг главного героя — Андрея Довженко. За нежелание отречься от своих убеждений он попадает под действие карательной психиатрии. Перед ним стоит выбор — сотрудничать с КГБ и вернуться в семью или раскрыть правду о диссидентах, замученных в психушках.
Главную роль в фильме сыграл Константин Темляк ("И будут люди"). Актерский состав дополнили Ирма Витовская, Виталий Салий, Анастасия Пустовит, Виктор Жданов и другие.
Презентовали ленту в рамках Каннского кинорынка. Фильм также принял участие в Варшавском кинофестивале, где получил приз зрительских симпатий.
Что известно о кинофестивале в Монреале
Всемирный кинофестиваль в Монреале (FFM) — один из старейших в Канаде и единственный соревновательный кинофестиваль, аккредитованный FIAPF в Северной Америке.
Фестиваль впервые прошел в 1977 году. Он предназначен для поощрения культурного разнообразия и взаимопонимания между странами, содействия качественному кинематографу в целях развития киноискусства на всех континентах, продвижения новых талантов и инновационных работ, проведения встреч профессионалов со всего мира.
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