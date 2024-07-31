Украинский фильм "БожеВільні" получил две награды кинофестиваля в Монреале
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Украинский фильм "БожеВільні" получил две награды кинофестиваля в Монреале

"БожеВільні"
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Источник:  Госкино

Дебютная полнометражная лента украинского режиссера Дениса Тарасова "БожеВільні" получила награды на кинофестивале в Монреале.

Главные тезисы

  • Фильм "БожеВільні" рассказывает о выборе главного героя между сотрудничеством с КГБ и раскрытием правды о диссидентах под действием карательной психиатрии.
  • Лента напоминает о угрозе диктатуры для свободы человека и демократии, подчеркивая важность защиты прав и истинных ценностей.
  • Актеры Константин Темляк и Ирма Витовская прекрасно справились с ролями, получив признание на кинофестивале в Монреале.
  • Кинофестиваль в Монреале является важной площадкой для продвижения кинематографических произведений со всего мира и поддержки новых талантов.
  • Фильм "БожеВільні" — не только историческая лента, но и актуальное напоминание о необходимости борьбы с диктатурой и защите свободы и прав человека.

"БожеВільні" стал победителем кинофестиваля в Монреале

Об этом 31 июля сообщили в Госкино.

Фильм победил в номинациях:

  • "Лучший режиссер" — Денис Тарасов;

  • "Лучший актер" — Константин Темляк.

Это уже девятая международная награда, которую получили "Божевольные".

События фильма разворачиваются в 70-х годах вокруг главного героя — Андрея Довженко. За нежелание отречься от своих убеждений он попадает под действие карательной психиатрии. Перед ним стоит выбор — сотрудничать с КГБ и вернуться в семью или раскрыть правду о диссидентах, замученных в психушках.

Фильм «БожеВільні» — не только страшная страница истории СССР. Это напоминание о том, что любая диктатура представляет угрозу человечеству в целом. Она стремится только к порабощению, только к уничтожению любого намека на несогласие с системой.

Главную роль в фильме сыграл Константин Темляк ("И будут люди"). Актерский состав дополнили Ирма Витовская, Виталий Салий, Анастасия Пустовит, Виктор Жданов и другие.

Презентовали ленту в рамках Каннского кинорынка. Фильм также принял участие в Варшавском кинофестивале, где получил приз зрительских симпатий.

Что известно о кинофестивале в Монреале

Всемирный кинофестиваль в Монреале (FFM) — один из старейших в Канаде и единственный соревновательный кинофестиваль, аккредитованный FIAPF в Северной Америке.

Фестиваль впервые прошел в 1977 году. Он предназначен для поощрения культурного разнообразия и взаимопонимания между странами, содействия качественному кинематографу в целях развития киноискусства на всех континентах, продвижения новых талантов и инновационных работ, проведения встреч профессионалов со всего мира.

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