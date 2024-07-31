Український фільм "БожеВільні" отримав дві нагороди кінофестивалю в Монреалі
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Український фільм "БожеВільні" отримав дві нагороди кінофестивалю в Монреалі

БожеВільні
Джерело:  Держкіно

Дебютна повнометражна стрічка українського режисера Дениса Тарасова "БожеВільні" отримала нагороди на кінофестивалі в Монреалі.

Головні тези:

  • Фільм “БожеВільні” розповідає про головного героя, який опинившись під дією каральної психіатрії, має важливий вибір між співпрацею з КДБ чи розкриттям правди про дисидентів.
  • Цей фільм є нагадуванням про загрозу, яку становить будь-яка диктатура для свободи людини та демократії в цілому.
  • Українська стрічка “БожеВільні” відзначена дев'ятою міжнародною нагородою на кінофестивалі в Монреалі, в тому числі за кращого режисера та акторське виконання.
  • Акторський склад фільму представлений талановитими українськими акторами, серед яких Костянтин Темляк та Ірма Вітовська.
  • Кінофестиваль у Монреалі є важливою платформою для кінематографічних творів та просування нових талантів з усього світу, сприяючи культурному обміну та розвитку кіномистецтва.

"БожеВільні" став переможцем кінофестивалю в Монреалі

Про це 31 липня повідомили у Держкіно.

Фільм переміг у номінаціях:

  • "Найкращий режисер" — Денис Тарасов;

  • "Найкращий актор" — Костянтин Темляк.

Це вже дев'ята міжнародна нагорода, яку отримали "БожеВільні".

Події стрічки розгортаються у 70-х роках навколо головного героя — Андрія Довженка. За небажання зректися своїх переконань він потрапляє під дію каральної психіатрії. Перед ним постає вибір — співпрацювати з КДБ і повернутися до сім’ї чи розкрити правду про дисидентів, закатованих у психлікарнях.

Фільм «БожеВільні» — не лише страшна сторінка з історії СРСР. Це нагадування про те, що будь-яка диктатура є загрозою для людства загалом. Вона прагне лише поневолення, лише знищення будь-якого натяку на незгоду з системою.

Головну роль у фільмі зіграв Костянтин Темляк ("І будуть люди"). Акторський склад доповнили Ірма Вітовська, Віталій Салій, Анастасія Пустовіт, Віктор Жданов та інші.

Презентували стрічку в межах Каннського кіноринку. Фільм також брав участь у Варшавському кінофестивалі, де отримав приз глядацьких симпатій.

Що відомо про кінофестиваль у Монреалі

Всесвітній кінофестиваль у Монреалі (FFM) — один із найстаріших у Канаді та єдиний змагальний кінофестиваль, акредитований FIAPF, що проходить у Північній Америці.

Фестиваль вперше відбувся у 1977 році. Він призначений для заохочення культурної різноманітності та взаєморозуміння між країнами, сприянню якісному кінематографу з метою розвитку кіномистецтва на усіх континентах, просування нових талантів та інноваційних робіт, проведення зустрічей професіоналів з усього світу.

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