Український фільм "БожеВільні" отримав дві нагороди кінофестивалю в Монреалі

"БожеВільні" став переможцем кінофестивалю в Монреалі

Про це 31 липня повідомили у Держкіно.

Фільм переміг у номінаціях:

"Найкращий режисер" — Денис Тарасов;

"Найкращий актор" — Костянтин Темляк.

Це вже дев'ята міжнародна нагорода, яку отримали "БожеВільні".

Події стрічки розгортаються у 70-х роках навколо головного героя — Андрія Довженка. За небажання зректися своїх переконань він потрапляє під дію каральної психіатрії. Перед ним постає вибір — співпрацювати з КДБ і повернутися до сім’ї чи розкрити правду про дисидентів, закатованих у психлікарнях.

Фільм «БожеВільні» — не лише страшна сторінка з історії СРСР. Це нагадування про те, що будь-яка диктатура є загрозою для людства загалом. Вона прагне лише поневолення, лише знищення будь-якого натяку на незгоду з системою. Поширити

Головну роль у фільмі зіграв Костянтин Темляк ("І будуть люди"). Акторський склад доповнили Ірма Вітовська, Віталій Салій, Анастасія Пустовіт, Віктор Жданов та інші.

Презентували стрічку в межах Каннського кіноринку. Фільм також брав участь у Варшавському кінофестивалі, де отримав приз глядацьких симпатій.

Що відомо про кінофестиваль у Монреалі

Всесвітній кінофестиваль у Монреалі (FFM) — один із найстаріших у Канаді та єдиний змагальний кінофестиваль, акредитований FIAPF, що проходить у Північній Америці.

Фестиваль вперше відбувся у 1977 році. Він призначений для заохочення культурної різноманітності та взаєморозуміння між країнами, сприянню якісному кінематографу з метою розвитку кіномистецтва на усіх континентах, просування нових талантів та інноваційних робіт, проведення зустрічей професіоналів з усього світу.