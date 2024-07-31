Український фільм "БожеВільні" отримав дві нагороди кінофестивалю в Монреалі

Дебютна повнометражна стрічка українського режисера Дениса Тарасова "БожеВільні" отримала нагороди на кінофестивалі в Монреалі.
Головні тези:
- Фільм “БожеВільні” розповідає про головного героя, який опинившись під дією каральної психіатрії, має важливий вибір між співпрацею з КДБ чи розкриттям правди про дисидентів.
- Цей фільм є нагадуванням про загрозу, яку становить будь-яка диктатура для свободи людини та демократії в цілому.
- Українська стрічка “БожеВільні” відзначена дев'ятою міжнародною нагородою на кінофестивалі в Монреалі, в тому числі за кращого режисера та акторське виконання.
- Акторський склад фільму представлений талановитими українськими акторами, серед яких Костянтин Темляк та Ірма Вітовська.
- Кінофестиваль у Монреалі є важливою платформою для кінематографічних творів та просування нових талантів з усього світу, сприяючи культурному обміну та розвитку кіномистецтва.
"БожеВільні" став переможцем кінофестивалю в Монреалі
Про це 31 липня повідомили у Держкіно.
Фільм переміг у номінаціях:
"Найкращий режисер" — Денис Тарасов;
"Найкращий актор" — Костянтин Темляк.
Це вже дев'ята міжнародна нагорода, яку отримали "БожеВільні".
Події стрічки розгортаються у 70-х роках навколо головного героя — Андрія Довженка. За небажання зректися своїх переконань він потрапляє під дію каральної психіатрії. Перед ним постає вибір — співпрацювати з КДБ і повернутися до сім’ї чи розкрити правду про дисидентів, закатованих у психлікарнях.
Головну роль у фільмі зіграв Костянтин Темляк ("І будуть люди"). Акторський склад доповнили Ірма Вітовська, Віталій Салій, Анастасія Пустовіт, Віктор Жданов та інші.
Презентували стрічку в межах Каннського кіноринку. Фільм також брав участь у Варшавському кінофестивалі, де отримав приз глядацьких симпатій.
Що відомо про кінофестиваль у Монреалі
Всесвітній кінофестиваль у Монреалі (FFM) — один із найстаріших у Канаді та єдиний змагальний кінофестиваль, акредитований FIAPF, що проходить у Північній Америці.
Фестиваль вперше відбувся у 1977 році. Він призначений для заохочення культурної різноманітності та взаєморозуміння між країнами, сприянню якісному кінематографу з метою розвитку кіномистецтва на усіх континентах, просування нових талантів та інноваційних робіт, проведення зустрічей професіоналів з усього світу.
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