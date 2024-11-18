Стрічка "БожеВільні" стала головним призером престижного кінофестивалю у Болгарії
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Стрічка "БожеВільні" стала головним призером престижного кінофестивалю у Болгарії

Кадр з фільму "БожеВільні"
Джерело:  online.ua

Український фільм "БожеВільні" режисера Дениса Тарасова став головним переможцем на кінофестивалі ОКО у Болгарії. 

Головні тези:

  • Український фільм “БожеВільні” отримав головну нагороду кінофестивалю у Болгарії у категорії повнометражних фільмів.
  • Історична драма-трилер розповідає про трагічні сторінки радянської історії, пов'язані з каральною психіатрією.
  • Фільм висвітлює складні питання про свободу, відповідальність та моральний вибір у складні часи, що дозволяє глядачам задуматися над сутністю цих понять.
  • Стрічка “БожеВільні” отримала високу оцінку міжнародного журі за акторську гру, глибину тематики та майстерність режисера.
  • Фільм Дениса Тарасова вдало досліджує трагічні події минулого, нагадуючи про важливість збереження історічної пам'яті.

Що відомо про тріумф "БожеВільних" на кінофестивалі у Болгарії

Зазначається, що фільм Дениса Тарасова отримав головну нагороду кінофестивалю OKO Jury Grand Prize у категорії повнометражних фільмів.

Кінофестиваль пройшов у Софії з 8 по 15 листопада, ставши другою частиною п'ятого фестивалю.

Цьогоріч Україна брала спільну участь з Болгарією у проведенні фестивалю, перша частина якого пройшла в Болграді з 8 по 15 вересня.

Фестиваль привернув увагу глядачів і критиків своєю унікальною програмою, що зосереджена на етнографічному та культурному кіно, а також висвітленні соціально значущих тем.

Що відомо про історичну українську драму "БожеВільні"

Історична драма-трилер "БожеВільні" розповідає про одну з найбільш трагічних сторінок радянської історії — каральну психіатрію. Події фільму розгортаються в 1970-х роках, коли в СРСР активно використовували психіатричні установи для переслідування політичних опонентів. У центрі сюжету — молодий хлопець Андрій Довженко, який через свою пристрасть до західної музики, забороненої в СРСР, опиняється в спеціалізованій психіатричній лікарні.

Андрію доведеться зробити важкий вибір: чи буде він співпрацювати з КДБ, щоб повернутися до родини, чи залишиться вірним своїм принципам і виступить за правду, розкриваючи долю тих, хто став жертвами каральної психіатрії — дисидентів, яких влада безжально знищувала, використовуючи медичні заклади як інструмент репресій.

Фільм Тарасова не лише досліджує трагічні моменти радянської історії, а й ставить важливі питання про свободу, відповідальність та моральний вибір у складні часи. Стрічка "БожеВільні" отримала високу оцінку міжнародної журі, яке відзначило потужну акторську гру, глибину теми та майстерність режисера у переданні складних соціальних і психологічних процесів.

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