Лидер ОУН Андрей Мельник и его супруга София были перезахоронены на Национальном мемориальном кладбище

На Национальном военном мемориальном кладбище с участием Президента Владимира Зеленского 25 мая состоялась церемония перезахоронения останков лидера ОУН Андрея Мельника и его супруги Софии.
Главные тезисы
- Церемония перезахоронения останков лидера ОУН Андрея Мельника и его супруги Софии прошла на Национальном мемориальном кладбище под руководством Президента Украины.
- Президент Зеленский поддерживает создание Пантеона героев в Украине, чтобы вернуть украинских великих деятелей на родину.
Пантеон героев. Семью Мельников перезахоронили в Украине
Зеленский заявил о необходимости создания Пантеона героев в Украине.
Он напомнил, что многие украинские величественные фигуры «покоятся не дома, а волей исторической несправедливости разбросаны по миру», и все они заслуживают быть дома, в Украине.
Глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов сообщил, что на сегодняшний день известно более 11 тысяч украинцев, которые похоронены за границей.
Это деятели, боровшиеся за украинское государство. На сайте Украинского института национальной памяти мы их постоянно прибавляем, ищем, будем еще искать.
После завершения церемонии перезахоронения Президент также почтил память павших героев этой войны, которые похоронены на Национальном военном мемориальном кладбище.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-