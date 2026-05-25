Лідер ОУН Андрій Мельник та його дружина Софія були перепоховані на Національному меморіальному кладовищі
Категорія
Україна
Дата публікації

Лідер ОУН Андрій Мельник та його дружина Софія були перепоховані на Національному меморіальному кладовищі

перепоховання
Read in English
Джерело:  Укрінформ

На Національному військовому меморіальному кладовищі за участю Президента Володимира Зеленського 25 травня відбулася церемонія перепоховання останків лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії.

Головні тези:

  • Український лідер ОУН Андрій Мельник та його дружина перепоховані на Національному меморіальному кладовищі.
  • Президент України Володимир Зеленський підтримує ідею створення Пантеону героїв в Україні.

Пантеон героїв. Родину Мельників перепоховали в Україні

Зеленський заявив про необзідність заснування Пантеону героїв в Україні.

Сьогодні ми всі разом бачимо, що українська ідея може здолати те, що, здавалося б, було абсолютно нездоланним. Зараз, коли ми на українській землі, під нашим українським прапором, під звуки українського національного гімну віддаємо належну шану нашим українським героям. Ми відчуваємо в серці все те, через що українці були змушені пройти, що довелось нашому народові витримати.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він нагадав, що чимало українських величних постатей «спочивають не вдома, а волею історичної несправедливості розкидані по світу», й усі вони заслуговують бути вдома, в Україні.

Зараз тільки перший крок. Ми вже почали роботу, щоб Євген Коновалець повернувся додому і багато інших таких українців.

Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров повідомив, що на сьогодні відомо понад 11 тисяч українців, які поховані за кордоном.

Перепоховання родини Мельників в Україні

Це діячі, які боролися за Українську державу. На сайті Українського інституту національної пам'яті ми їх постійно додаємо, шукаємо, будемо ще шукати.

Після завершення церемонії перепоховання Президент також вшанував пам’ять полеглих героїв цієї війни, які поховані на Національному військовому меморіальному цвинтарі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський підтримав петицію про створення пантеону українських героїв на Аскольдовій могилі
Зеленський підтримав петицію про створення пантеону українських героїв на Аскольдовій могилі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Національне військове меморіальне кладовище України відкрили на Київщині — відео
кладовище
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Держава нарешті повинна створити Пантеон видатних українців — Буданов
Кирило Буданов
Буданов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?