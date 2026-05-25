Лідер ОУН Андрій Мельник та його дружина Софія були перепоховані на Національному меморіальному кладовищі

На Національному військовому меморіальному кладовищі за участю Президента Володимира Зеленського 25 травня відбулася церемонія перепоховання останків лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії.
Головні тези:
- Український лідер ОУН Андрій Мельник та його дружина перепоховані на Національному меморіальному кладовищі.
- Президент України Володимир Зеленський підтримує ідею створення Пантеону героїв в Україні.
Пантеон героїв. Родину Мельників перепоховали в Україні
Зеленський заявив про необзідність заснування Пантеону героїв в Україні.
Він нагадав, що чимало українських величних постатей «спочивають не вдома, а волею історичної несправедливості розкидані по світу», й усі вони заслуговують бути вдома, в Україні.
Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров повідомив, що на сьогодні відомо понад 11 тисяч українців, які поховані за кордоном.
Це діячі, які боролися за Українську державу. На сайті Українського інституту національної пам'яті ми їх постійно додаємо, шукаємо, будемо ще шукати.
Після завершення церемонії перепоховання Президент також вшанував пам’ять полеглих героїв цієї війни, які поховані на Національному військовому меморіальному цвинтарі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-