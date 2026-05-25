Лідер ОУН Андрій Мельник та його дружина Софія були перепоховані на Національному меморіальному кладовищі

На Національному військовому меморіальному кладовищі за участю Президента Володимира Зеленського 25 травня відбулася церемонія перепоховання останків лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії.

Пантеон героїв. Родину Мельників перепоховали в Україні

Зеленський заявив про необзідність заснування Пантеону героїв в Україні.

Сьогодні ми всі разом бачимо, що українська ідея може здолати те, що, здавалося б, було абсолютно нездоланним. Зараз, коли ми на українській землі, під нашим українським прапором, під звуки українського національного гімну віддаємо належну шану нашим українським героям. Ми відчуваємо в серці все те, через що українці були змушені пройти, що довелось нашому народові витримати. Володимир Зеленський Президент України

Він нагадав, що чимало українських величних постатей «спочивають не вдома, а волею історичної несправедливості розкидані по світу», й усі вони заслуговують бути вдома, в Україні.

Зараз тільки перший крок. Ми вже почали роботу, щоб Євген Коновалець повернувся додому і багато інших таких українців.

Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров повідомив, що на сьогодні відомо понад 11 тисяч українців, які поховані за кордоном.

Перепоховання родини Мельників в Україні

Це діячі, які боролися за Українську державу. На сайті Українського інституту національної пам'яті ми їх постійно додаємо, шукаємо, будемо ще шукати.

Після завершення церемонії перепоховання Президент також вшанував пам’ять полеглих героїв цієї війни, які поховані на Національному військовому меморіальному цвинтарі.