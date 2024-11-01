Линия по экопереработке отходов разрушений заработала в Киевской области

Линия по экологической переработке строительного мусора, образовавшаяся в результате вооруженной агрессии РФ, начала работать в Бородянке Киевской области.
Главные тезисы
- Линия по экологической переработке строительного мусора, возникшего в результате вооруженной агрессии РФ, начала работать в Киевской области.
- Переработка отходов разрушений способствует восстановлению объектов региона, включая строительство дорог и конструкций.
- Проекты экопереработки отходов разрушений помогут сократить экологический ущерб, нанесенный войной России против Украины и уменьшить выбросы парниковых газов.
- Планируется увеличить объем переработки отходов в три раза к 2025 году, что способствует дальнейшему восстановлению экологии региона.
В Киевской области начали экологически перерабатывать отходы от разрушений
Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской облгосадминистрации Николай Бойко.
По его словам, специализированную технику предоставило Японское агентство международного сотрудничества JICA.
Бойко отметил, что в Киевской области в результате ведения боевых действий врага сейчас насчитывается около 4 тысяч уничтоженных объектов, нуждающихся в полном демонтаже и последующем восстановлении.
По его словам, в 2024 году прогнозируется переработать 15-20 тысяч тонн разрушительных отходов. В 2025 году объем планируют увеличить втрое — до 50 тысяч тонн.
В настоящее время предприятие приступило к работе по расчистке мест временного хранения отходов от разрушений Макаровской и Бородянской территориальных общин.
Что известно о нанесенном российскими оккупантами ущербе экологии Украины
По информации эколога и ассистентки отдела коммуникаций ОО "Экодия" Анны Корягиной, общий ущерб экологии в Украине вследствие развязанной Россией преступной войны уже достиг 32 млрд дол.
Российская война в Украине также вносит свой вклад в изменение климата, ведь влечет за собой значительные выбросы парниковых газов. Общий климатический ущерб, причиненный Российской Федерацией за два года полномасштабного вторжения в Украину, составляет 32 млрд дол. Такие данные вытекают из обновленного отчета Инициативы по учету парниковых газов войны, к подготовке которого присоединились ученые, эксперты и представители Экодии, — объясняет Корягина.
В течение более двух лет развязанной Россией преступной войны против Украины дополнительное количество выбросов углекислого газа достигло 175 млн. тонн, что превышает годовые выбросы такой страны, как Нидерланды.
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