Линия по экопереработке отходов разрушений заработала в Киевской области

Линия по экологической переработке строительного мусора, образовавшаяся в результате вооруженной агрессии РФ, начала работать в Бородянке Киевской области.

В Киевской области начали экологически перерабатывать отходы от разрушений

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской облгосадминистрации Николай Бойко.

По его словам, специализированную технику предоставило Японское агентство международного сотрудничества JICA.

Бойко отметил, что в Киевской области в результате ведения боевых действий врага сейчас насчитывается около 4 тысяч уничтоженных объектов, нуждающихся в полном демонтаже и последующем восстановлении.

Полученное сырье будет использоваться в процессах обновления Киевской области. В частности, для строительства основы дорог, выработка строительной продукции, как наполнители для строительных растворов или конструкций, или для укрепления речных побережий. Поделиться

По его словам, в 2024 году прогнозируется переработать 15-20 тысяч тонн разрушительных отходов. В 2025 году объем планируют увеличить втрое — до 50 тысяч тонн.

В настоящее время предприятие приступило к работе по расчистке мест временного хранения отходов от разрушений Макаровской и Бородянской территориальных общин.

Что известно о нанесенном российскими оккупантами ущербе экологии Украины

По информации эколога и ассистентки отдела коммуникаций ОО "Экодия" Анны Корягиной, общий ущерб экологии в Украине вследствие развязанной Россией преступной войны уже достиг 32 млрд дол.

Российская война в Украине также вносит свой вклад в изменение климата, ведь влечет за собой значительные выбросы парниковых газов. Общий климатический ущерб, причиненный Российской Федерацией за два года полномасштабного вторжения в Украину, составляет 32 млрд дол. Такие данные вытекают из обновленного отчета Инициативы по учету парниковых газов войны, к подготовке которого присоединились ученые, эксперты и представители Экодии, — объясняет Корягина.

В течение более двух лет развязанной Россией преступной войны против Украины дополнительное количество выбросов углекислого газа достигло 175 млн. тонн, что превышает годовые выбросы такой страны, как Нидерланды.