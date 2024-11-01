Лінія з екопереробки відходів руйнувань запрацювала на Київщині

Лінія з екологічного перероблення будівельного сміття, що утворилося в результаті збройної агресії РФ, почала працювати у Бородянці на Київщині.

На Київщині почали екологічно переробляти відходи від руйнувань

Про це повідомив перший заступник голови Київської облдержадміністрації Микола Бойко.

За його словами, спеціалізовану техніку надало Японське агентство міжнародного співробітництва JICA.

Бойко зазначив, що у Київській області внаслідок ведення бойових дій ворога наразі налічується близько 4 тисяч знищених об’єктів, які потребують повного демонтажу та подальшої відбудови.

Отримана сировина буде використовуватися у процесах відновлення Київської області. Зокрема для будівництва основи доріг, вироблення будівельної продукції, як наповнювачі для будівельних розчинів чи конструкцій, або для укріплення річкових узбереж. Поширити

За його словами, у 2024 році прогнозується переробити 15-20 тисяч тонн відходів руйнувань. У 2025 році обсяг планують збільшити втричі — до 50 тисяч тонн.

Наразі підприємство розпочало роботу з розчищення місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань Макарівської та Бородянської територіальних громад.

Що відомо про завдані російськими окупантами збитки екології України

За інформацією еколога та асистентки відділу комунікацій ГО "Екодія" Анни Корягіної, загальні збитки екології в Україні внаслідок розв'язаної Росією злочинної війни вже сягнули 32 млрд дол.

Російська війна в Україні також робить свій вклад у зміну клімату, адже спричиняє значні викиди парникових газів. Загальний кліматичний збиток, завданий Російською Федерацією за два роки повномасштабного вторгнення в Україну, становить 32 млрд дол. Такі дані випливають з оновленого звіту Ініціативи з обліку парникових газів війни, до підготовки якого долучилися науковці, експерти і також представники Екодії, — пояснює Корягіна.

Протягом понад двох років розв’язаної Росією злочинної війни проти України додаткова кількість викидів вуглекислого газу досягла 175 млн тонн, що перевищує річні викиди такої країни, як Нідерланди.