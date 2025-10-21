Люди с неизлечимой потерей зрения снова видят благодаря импланту Prima
Люди с неизлечимой потерей зрения снова видят благодаря импланту Prima

Источник:  The Guardian

В 17 клиниках Европы офтальмологи опробовали сверхтонкий электронный имплант Prima. Именно он подарил людям с возрастной макулодистрофией частичное восстановление зрения.

  • В истории искусственного зрения это свидетельствует о начале новой эры.
  • У технологии есть свои нюансы, с которыми придется столкнуться после ее активизации.

Что известно об импланте Prima

По словам разработчиков, речь идет о микрочипе толщиной всего лишь с половину человеческого волоса и размером 2×2 миллиметра.

Его хирургически размещают под сетчаткой глаза. В пределах операции, которая длится около 2 часов, пациенту устанавливают устройство, которое затем работает вместе с очками дополненной реальности.

Очки оснащены видеокамерой и миникомпьютером на поясе. Камера считывает изображение, превращает его в инфракрасный сигнал и передает в микрочип, активирующий клетки сетчатки. Затем информация через зрительный нерв попадает в мозг, формируя изображение.

Что важно понимать, 84% участников испытания снова могут читать.

Каждый из них страдал от "сухой" формы возрастной макулодистрофии — главной причины потери зрения среди людей старше 50 лет, которая не поддается лечению.

Также указано, что участники испытания проходили специальное обучение и интенсивную реабилитацию.

Это не работает так, что вставляешь чип в глаза — и сразу видишь. Нужно научиться пользоваться этим видом зрения, — заявил журналистам Махи Мукит, старший консультант офтальмологической больницы Мурфилдс в Лондоне.

