Люди с неизлечимой потерей зрения снова видят благодаря импланту Prima

В 17 клиниках Европы офтальмологи опробовали сверхтонкий электронный имплант Prima. Именно он подарил людям с возрастной макулодистрофией частичное восстановление зрения.
Главные тезисы
- В истории искусственного зрения это свидетельствует о начале новой эры.
- У технологии есть свои нюансы, с которыми придется столкнуться после ее активизации.
Что известно об импланте Prima
По словам разработчиков, речь идет о микрочипе толщиной всего лишь с половину человеческого волоса и размером 2×2 миллиметра.
Его хирургически размещают под сетчаткой глаза. В пределах операции, которая длится около 2 часов, пациенту устанавливают устройство, которое затем работает вместе с очками дополненной реальности.
Что важно понимать, 84% участников испытания снова могут читать.
Каждый из них страдал от "сухой" формы возрастной макулодистрофии — главной причины потери зрения среди людей старше 50 лет, которая не поддается лечению.
Также указано, что участники испытания проходили специальное обучение и интенсивную реабилитацию.
