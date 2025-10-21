Люди із невиліковною втратою зору знову бачать завдяки імпланту Prima

У 17 клініках Європи офтальмологи випробували надтонкий електронний імплант Prima. Саме він подарував людям із віковою макулодистрофією часткове відновлення зору.

Що відомо про імплант Prima

За словами розробників, йдеться про мікрочип завтовшки лише з половину людської волосини та розміром 2×2 міліметри.

Його хірургічно розміщують під сітківкою ока. У межах операції, яка триває близько 2 годин, пацієнту встановлюють пристрій, який потім працює разом із окулярами доповненої реальності.

Окуляри оснащені відеокамерою і мінікомп’ютером на поясі. Камера зчитує зображення, перетворює його на інфрачервоний сигнал і передає на мікрочип, який активує клітини сітківки. Потім інформація через зоровий нерв потрапляє до мозку, формуючи зображення. Поширити

Що важливо розуміти, 84% учасників випробування відновили здатність читати.

Кожен з них страждав від "сухої" форми вікової макулодистрофії — головної причини втрати зору серед людей віком понад 50 років, яка не піддається лікуванню.

Також вказано, що учасники випробовування проходили спеціальне навчання та інтенсивну реабілітацію.