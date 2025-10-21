Люди із невиліковною втратою зору знову бачать завдяки імпланту Prima

У 17 клініках Європи офтальмологи випробували надтонкий електронний імплант Prima. Саме він подарував людям із віковою макулодистрофією часткове відновлення зору.
Головні тези:
- В історії штучного зору це свідчить про початок нової ери.
- Технологія має свої нюанси, з якими доведеться зіштовхнутися після її активізації.
Що відомо про імплант Prima
За словами розробників, йдеться про мікрочип завтовшки лише з половину людської волосини та розміром 2×2 міліметри.
Його хірургічно розміщують під сітківкою ока. У межах операції, яка триває близько 2 годин, пацієнту встановлюють пристрій, який потім працює разом із окулярами доповненої реальності.
Що важливо розуміти, 84% учасників випробування відновили здатність читати.
Кожен з них страждав від "сухої" форми вікової макулодистрофії — головної причини втрати зору серед людей віком понад 50 років, яка не піддається лікуванню.
Також вказано, що учасники випробовування проходили спеціальне навчання та інтенсивну реабілітацію.
