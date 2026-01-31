Масштабные каскадные отключения произошли в энергосистеме Украины — Шмыгаль
Масштабные каскадные отключения произошли в энергосистеме Украины — Шмыгаль

отключения
Сегодня в 10.42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

  • Технологическое нарушение вызвало каскадные отключения в энергосистеме Украины.
  • Министр энергетики Денис Шмыгаль активно реагирует на произошедшее и координирует работу по восстановлению электроснабжения.

Энергосистема Украины испытала масштабное технологическое нарушение

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Что привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях. Были разгружены блоки атомных электростанций. В настоящее время в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применены специальные графики аварийных отключений.

Энергетики "Укрэнерго" работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен.

