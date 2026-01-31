Масштабные каскадные отключения произошли в энергосистеме Украины — Шмыгаль

Сегодня в 10.42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.
Главные тезисы
- Технологическое нарушение вызвало каскадные отключения в энергосистеме Украины.
- Министр энергетики Денис Шмыгаль активно реагирует на произошедшее и координирует работу по восстановлению электроснабжения.
Энергосистема Украины испытала масштабное технологическое нарушение
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.
Энергетики "Укрэнерго" работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен.
