Масштабні каскадні відключення відбулися в енергосистемі України — Шмигаль
Економіка
Денис Шмигаль
світло

Сьогодні о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.

Головні тези:

  • Каскадні відключення в енергосистемі України викликали негайну реакцію міністра енергетики Дениса Шмигаля.
  • Технологічне порушення спричинило відключення ліній 400 кВ між Румунією та Молдовою та 750 кВ між західною та центральною частинами України.

Енергосистема України зазнала масштабного технологічного порушення

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Що спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Наразі у м.Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Міністр енергетики України

Енергетики «Укренерго» працюють над відновленням електропостачання. Протягом найближчих годин світло буде відновлено.

