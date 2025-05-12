Медсестра 128-й бригады ТрО уничтожила группу штурмовиков РФ — подробности героического поступка

Подвиг медсестры: смелая женщина спасла подразделение от окружения

Когда началась мощная атака российских оккупантов с бронетехникой и десантом, Светлана была на ротном опорном пункте. В этот момент подразделение осталось без командира, потому Светлана взяла командование на себя. Она по рации получала инструкции от комбата, видевшего поле боя по видеотрансляции, и корректировала действия всех бойцов на позициях.

С начала полномасштабного вторжения Светлана пошла по добровольности, потому что имела большой медицинский опыт — работала медсестрой в реанимации больницы имени Мечникова в Днепре. Этот опыт помог спасти десятки жизней.

Светлана на службе

Опорный пункт находился среди развалин населенного пункта. Сначала Светлана отстреливалась вместе с собратьями.

Я попросила ребят держаться и ни в коем случае не покидать свои позиции, потому что тогда точно не устоим. А потом взяла одноразовый гранатомет и пошла навстречу русским штурмовикам. Они подобрались слишком близко — были всего через два дома. Я обошла их, встала и произвела выстрел в окно дома. Вся группа окупантов там и осталась. Поделиться

Устойчивость наших воинов и смелые действия Светланы сорвали атаку и оцепление позиции наших бойцов. Благодаря той победе, одержанной на развалинах Старомайорского, за несколько суток удалось провести ротацию и вывести бойцов с позиций.

Светлана на службе

Ребята говорили: ну ты оторвана. А что делать в тот момент? Ждать, когда враг нас всех перебьет?

На днях командир 128 бригады ТРО "Дике Поле" вручил Светлане награду, Крест Сухопутных войск.

Даже неловко, потому что у меня уже два Золотых Креста первой и второй степени, много наград, а кого подавали столько раз, а он еще не получил. Поделиться

Награждение Светланы

Сын Светланы, тоже доброволец, погиб в бою под Бахмутом. А она решила, что ее цель — спасать жизнь собратьев. Поэтому с новой наградой вернулась в свой батальон, который держит оборону в Запорожском направлении.