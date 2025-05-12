Медсестра 128-й бригады ТрО уничтожила группу штурмовиков РФ — подробности героического поступка

Медсестра Светлана из 128-й отдельной бригады ТРО уничтожила группу оккупантов выстрелом из гранатомета и спасла подразделение от окружения.
Главные тезисы
- Медсестра Светлана из 128-й бригады ТрО уничтожила группу штурмовиков РФ из гранатомета, спасая подразделение от окружения.
- Во время атаки оккупантов Светлана проявила необычайную смелость и мужество, взяв командование на себя и спасая жизни побратимов.
Подвиг медсестры: смелая женщина спасла подразделение от окружения
Когда началась мощная атака российских оккупантов с бронетехникой и десантом, Светлана была на ротном опорном пункте. В этот момент подразделение осталось без командира, потому Светлана взяла командование на себя. Она по рации получала инструкции от комбата, видевшего поле боя по видеотрансляции, и корректировала действия всех бойцов на позициях.
С начала полномасштабного вторжения Светлана пошла по добровольности, потому что имела большой медицинский опыт — работала медсестрой в реанимации больницы имени Мечникова в Днепре. Этот опыт помог спасти десятки жизней.
Опорный пункт находился среди развалин населенного пункта. Сначала Светлана отстреливалась вместе с собратьями.
Устойчивость наших воинов и смелые действия Светланы сорвали атаку и оцепление позиции наших бойцов. Благодаря той победе, одержанной на развалинах Старомайорского, за несколько суток удалось провести ротацию и вывести бойцов с позиций.
Ребята говорили: ну ты оторвана. А что делать в тот момент? Ждать, когда враг нас всех перебьет?
На днях командир 128 бригады ТРО "Дике Поле" вручил Светлане награду, Крест Сухопутных войск.
Сын Светланы, тоже доброволец, погиб в бою под Бахмутом. А она решила, что ее цель — спасать жизнь собратьев. Поэтому с новой наградой вернулась в свой батальон, который держит оборону в Запорожском направлении.
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