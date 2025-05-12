Медсестра 128-ої бригади ТрО знищила групу штурмовиків РФ — подробиці героїчного вчинку
Категорія
Україна
Дата публікації

Медсестра 128-ої бригади ТрО знищила групу штурмовиків РФ — подробиці героїчного вчинку

ОК "Південь"
Світлана
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Медсестра Світлана зі 128-ої окремої бригади ТрО знищила групу окупантів пострілом з гранатомета і врятувала підрозділ від оточення.

Головні тези:

  • Медсестра Світлана зі 128-ої бригади ТрО врятувала підрозділ від оточення та знищила групу штурмовиків РФ з гранатомета.
  • Під час атаки російських окупантів, вона взяла на себе командування і виявила надзвичайну сміливість та мужність.

Подвиг медсестри: смілива жінка врятувала підрозділ від оточення

Коли почалася потужна атака російських окупантів з бронетехнікою і десантом, Світлана була на ротному опорному пункті. У цей момент підрозділ залишився без командира, тому Світлана взяла командування на себе. Вона по рації отримувала інструкції від комбата, який бачив поле бою з відеотрансляції, і корегувала дії всіх бійців на позиціях.

Від початку повномасштабного вторгнення Світлана пішла доброволицею, бо мала великий медичний досвід — працювала медсестрою у реанімації лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Той досвід допоміг врятувати десятки життів.

Світлана на службі

Опорний пункт знаходився серед руїн населеного пункту. Спочатку Світлана відстрілювалась разом з побратимами. Коли стало зрозуміло, що позиції підрозділу оточені, бо група окупантів зайшла у один з будинків з тилу і взяла під вогневий контроль шляхи відходу і доставки боєприпасів, Світлана взяла в руки одноразовий гранатомет.

Я попросила хлопців триматися і ні в якому разі не покидати свої позиції, бо тоді точно не встоїмо. А потім взяла одноразовий гранатомет і пішла назустріч російським штурмовикам. Вони підібралися занадто близько — були всього через дві хати. Я обійшла їх, встала і зробила постріл у вікно будинку. Вся група окупантів там і залишилась.

Стійкість наших воїнів і сміливі дії Світлани зірвали атаку і оточення позиції наших бійців. Завдяки тій перемозі, отриманій на руїнах Старомайорського, за кілька діб вдалося провести ротацію і вивести бійців з позицій.

Світлана на службі

Хлопці казали: ну, ти відірвана. А що було робити у той момент? Чекати, коли ворог нас всіх переб’є?

Днями командир 128 бригади ТрО "Дике Поле" вручив Світлані нагороду, Хрест Сухопутних військ.

Навіть ніяково, бо у мене вже два Золотих Хрести першого і другого ступеню, багато нагород, а когось подавали стільки разів, а він ще не отримав.

Нагородження Світлани

Син Світлани, теж доброволець, загинув у бою під Бахмутом. А вона вирішила, що її мета — рятувати життя побратимів. Тому з новою нагородою повернулась до свого батальйону, який тримає оборону на Запорізькому напрямку.

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