Между ВСУ и армией РФ произошло 116 боестолкновений с начала суток

С начала суток количество атак агрессора составляет 116.
Главные тезисы
- Агрессор не прекращает обстрелы и атаки, включая обстрелы населенных пунктов.
- Развернутый обзор ситуации на различных направлениях: Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Славянском, Константиновском, Покровском, Александровском, Гуляйпольском и Приднепровском.
Актуальная ситуация на фронте 23 марта
Оперативная информация по состоянию на 16:00 23.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло 13 боеприкосновений, кроме того, враг совершил 42 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, одно из которых с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды атаковал вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и Старица.
На Купянском направлении противник совершил шесть штурмов позиций наших войск вблизи населенных пунктов Петропавловка, Боровская Андреевка, Новоплатоновка и Богуславка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Лиманском направлении с начала суток враг провел одну попытку улучшить свое положение вблизи населенного пункта Диброва, успеха не имел.
На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Ямполь, Платоновка и Резниковка. В настоящее время продолжается одно боеприкосновение.
На Константиновском направлении захватчики совершили тринадцать наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Клебан-Быка и Новонаполковки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.
Силы обороны с начала суток отразили семнадцать штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Гришино, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Светлое. Одно боеприкосновение еще не завершено.
На Александровском направлении враг совершил семь наступательных действий в районах населенных пунктов Степное, Новогригоровка, Красногорское и Согласие. Авиационные удары управляемыми бомбами получили районы населенных пунктов Ивановка, Покровское и Александровка.
На Гуляйпольском направлении произошло тринадцать атак в районах Леноконстантиновки, Железнодорожного, Гуляйполя, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Воздвиженская, Бабаши, Даниловка, Гуляйпольское и Долинка.
На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение.
