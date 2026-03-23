Между ВСУ и армией РФ произошло 116 боестолкновений с начала суток
С начала суток количество атак агрессора составляет 116.

Главные тезисы

  • С начала суток произошло 116 боестолкновений между ВСУ и армией РФ.
  • Агрессор не прекращает обстрелы и атаки, включая обстрелы населенных пунктов.
  • Развернутый обзор ситуации на различных направлениях: Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Славянском, Константиновском, Покровском, Александровском, Гуляйпольском и Приднепровском.

Актуальная ситуация на фронте 23 марта

Оперативная информация по состоянию на 16:00 23.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло 13 боеприкосновений, кроме того, враг совершил 42 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, одно из которых с применением реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды атаковал вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и Старица.

  • На Купянском направлении противник совершил шесть штурмов позиций наших войск вблизи населенных пунктов Петропавловка, Боровская Андреевка, Новоплатоновка и Богуславка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

  • На Лиманском направлении с начала суток враг провел одну попытку улучшить свое положение вблизи населенного пункта Диброва, успеха не имел.

  • На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Ямполь, Платоновка и Резниковка. В настоящее время продолжается одно боеприкосновение.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили тринадцать наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Клебан-Быка и Новонаполковки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

  • Силы обороны с начала суток отразили семнадцать штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Гришино, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Светлое. Одно боеприкосновение еще не завершено.

  • На Александровском направлении враг совершил семь наступательных действий в районах населенных пунктов Степное, Новогригоровка, Красногорское и Согласие. Авиационные удары управляемыми бомбами получили районы населенных пунктов Ивановка, Покровское и Александровка.

  • На Гуляйпольском направлении произошло тринадцать атак в районах Леноконстантиновки, Железнодорожного, Гуляйполя, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Воздвиженская, Бабаши, Даниловка, Гуляйпольское и Долинка.

  • На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение.

