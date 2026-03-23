Между ВСУ и армией РФ произошло 116 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 23.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло 13 боеприкосновений, кроме того, враг совершил 42 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, одно из которых с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды атаковал вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и Старица.

На Купянском направлении противник совершил шесть штурмов позиций наших войск вблизи населенных пунктов Петропавловка, Боровская Андреевка, Новоплатоновка и Богуславка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении с начала суток враг провел одну попытку улучшить свое положение вблизи населенного пункта Диброва, успеха не имел.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Ямполь, Платоновка и Резниковка. В настоящее время продолжается одно боеприкосновение.