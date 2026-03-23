ВСУ ликвидировали еще 970 оккупантов РФ

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 23 марта 2026 года, составляют около 1288850 человек, из них 970 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия понесла общие боевые потери в размере около 1 288 850 человек.
- Ликвидация окупантов от РФ продолжается успешно со стороны вооруженных сил Украины.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 794 (+1),
боевых бронированных машин — 24 268 (+5),
артиллерийских систем — 38 662 (+24),
РСЗО — 1 695 (+1),
средств ПВО — 1 336 (+0),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 350 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 192 869 (+1 999),
крылатых ракет — 4 468 (+0),
кораблей / катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 84 775 (+136),
специальной техники — 4098 (+2).
Данные уточняются.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-