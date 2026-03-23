ВСУ ликвидировали еще 970 оккупантов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали еще 970 оккупантов РФ

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 23 марта 2026 года, составляют около 1288850 человек, из них 970 человек - за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия понесла общие боевые потери в размере около 1 288 850 человек.
  • Ликвидация окупантов от РФ продолжается успешно со стороны вооруженных сил Украины.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Потери РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 794 (+1),

  • боевых бронированных машин — 24 268 (+5),

  • артиллерийских систем — 38 662 (+24),

  • РСЗО — 1 695 (+1),

  • средств ПВО — 1 336 (+0),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 350 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 192 869 (+1 999),

  • крылатых ракет — 4 468 (+0),

  • кораблей / катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 84 775 (+136),

  • специальной техники — 4098 (+2).

Данные уточняются.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 22 марта 2026 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?