ЗСУ ліквідували ще 970 окупантів РФ

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 23 березня 2026 року, становлять близько 1 288 850 осіб, з них 970 осіб — за минулу добу.
Головні тези:
- Збройні сили України продовжують успішно ліквідовувати окупантів від Російської Федерації.
- Загальні бойові втрати російських військ під час повномасштабного вторгнення в Україну становлять понад 1.2 млн осіб.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків — 11 794 (+1),
бойових броньованих машин — 24 268 (+5),
артилерійських систем — 38 662 (+24),
РСЗВ — 1 695 (+1),
засобів ППО — 1 336 (+0),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 350 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 192 869 (+1 999),
крилатих ракет — 4 468 (+0),
кораблів / катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 84 775 (+136),
спеціальної техніки — 4 098 (+2).
Дані уточнюються.
Більше по темі
