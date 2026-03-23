ЗСУ ліквідували ще 970 окупантів РФ

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 23 березня 2026 року, становлять близько 1 288 850 осіб, з них 970 осіб — за минулу добу.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 794 (+1),

  • бойових броньованих машин — 24 268 (+5),

  • артилерійських систем — 38 662 (+24),

  • РСЗВ — 1 695 (+1),

  • засобів ППО — 1 336 (+0),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 350 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 192 869 (+1 999),

  • крилатих ракет — 4 468 (+0),

  • кораблів / катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 84 775 (+136),

  • спеціальної техніки — 4 098 (+2).

Дані уточнюються.

