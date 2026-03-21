ЗСУ вступили у 43 боєзіткнення з окупантами від початку доби

Від початку доби кількість атак агресора становить 43.
Головні тези:
- ЗСУ вступили у 43 боєзіткнення з окупантами на різних напрямках від початку доби.
- Окупанти здійснили 66 обстрілів населених пунктів та позицій ЗСУ, використовуючи РСЗВ на деяких напрямках.
Актуальна ситуація на фронті 21 березня
Оперативна інформація станом на 16:00 21.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 66 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, вісім з яких — із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано шість боєзіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі атакував в районах населених пунктів Стариця та Синельникове.
На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався поліпшити своє становище в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Глушківка.
На Слов’янському напрямку окупанти один раз намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Часового Яру.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Іллінівки й Новопавлівки.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти вісім разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Молодецьке та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке. Продовжується одна ворожа атака.
На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у районі Злагоди та Красногірського. Завдавав авіаудару по Покровському.
На Гуляйпільському напрямку відбулося десять атак у бік позицій наших захисників у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Зелене, Чарівне, Мирне. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки та Заливного. Дві штурмові дії ворога тривають.
На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдавав авіаударів у районах Веселянки, Покровського, Оріхового.
