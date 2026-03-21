ЗСУ вступили у 43 боєзіткнення з окупантами від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 21.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 66 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, вісім з яких — із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано шість боєзіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі атакував в районах населених пунктів Стариця та Синельникове.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався поліпшити своє становище в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Глушківка.

На Слов’янському напрямку окупанти один раз намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Часового Яру.