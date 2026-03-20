Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 80 боєзіткнень від початку доби

Від початку доби кількість атак агресора становить 81.
Головні тези:
- З початку доби відбулося понад 80 боєзіткнень між Збройними Силами України та армією Російської Федерації.
- Російські війська здійснили 81 атаку, обстріли прикордонних територій тривають у Сумській та Чернігівській областях.
Актуальна ситуація на фронті 20 березня
Оперативна інформація станом на 16:00 20.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони зупинили чотири ворожі штурми, ще два боєзіткнення тривають до цього часу, крім того, ворог здійснив 70 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 11 — із застосуванням РСЗВ, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши п’ять керованих бомб.
На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував поблизу населених пунктів Приліпка, Зелене та Стариця.
На Куп’янському напрямку противник здійснив один штурм позицій наших військ поблизу населеного пункту Курилівка.
На Слов’янському напрямку триває ворожа спроба наблизитися до позицій наших військ у районі Рай-Олександрівки.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.
Сили оборони з початку доби відбили 11 штурмових дій ворога на Покровському напрямку в районах населених пунктів Родинське, Білицьке, Мирноград, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія. Два боєзіткнення ще не завершені.
На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві наступальні дії, в бік Тернового та Калинівського.
На Гуляйпільському напрямку відбулося вісім атак у районах Добропілля, Залізничного, Зеленого та Лугівського. Ворог завдав авіаударів у районах Гіркого, Гуляйпільського, Новоселівки.
На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Степногірська. Авіаударів зазнав населений пункт Комишуваха.
На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення поблизу Антонівського мосту.
