Між ЗСУ та армією РФ відбулося 67 боєзіткнень від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Від початку доби кількість атак агресора уже становить 67.

Головні тези:

  • На фронті відбулося 67 боєзіткнень із російською армією з різних напрямків.
  • ЗСУ здійснили вдалу оборону у районах Північно–Слобожанському, Куп’янському, Лиманському напрямках.

Актуальна ситуація на фронті 16 березня

Оперативна інформація станом на 16:00 16.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з яких — із застосуванням РСЗВ. Сили оборони мають певні тактичні успіхи на напрямку.

  • На Південно–Слобожанському напрямку ворог один раз атакував у районі Стариці.

  • На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався поліпшити своє становище в районі Петропавлівки, Курилівки, Глушківки та Новоосинового.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутися в бік Борової, Петропавлівки, Дробишевого та Лиману.

  • На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Платонівки, Ямполя та Різниківки. Одна штурмова дія продовжується.

  • На Краматорському напрямку ворог один раз атакував у районі Міньківки.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 21 атаку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Русиного Яру, Софіївки, Новопавлівки. Два бої тривають.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Котлине, Філія. Дві ворожі атаки тривають.

  • На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у бік Данилівки та Злагоди.

  • На Гуляйпільському напрямку відбулося дев’ять атак у районі Залізничного, Мирного, Зеленого і Чарівного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки, Гуляйпільського, Долинки, Лісного, Копаней та Чарівного. Одне боєзіткнення триває.

  • На Придніпровському напрямку ворожі штурми не фіксувалися, натомість Придніпровське, Томина Балка та Львове зазнали авіаударів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ використовують нову геніальну тактику для розгрому армії РФ
Нова тактика ЗСУ - в чому її геніальність
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося 79 боєзіткнень
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили ще 760 окупантів РФ
Генштаб ЗСУ
втрати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?