Між ЗСУ та армією РФ відбулося 67 боєзіткнень від початку доби

Від початку доби кількість атак агресора уже становить 67.
Головні тези:
- На фронті відбулося 67 боєзіткнень із російською армією з різних напрямків.
- ЗСУ здійснили вдалу оборону у районах Північно–Слобожанському, Куп’янському, Лиманському напрямках.
Актуальна ситуація на фронті 16 березня
Оперативна інформація станом на 16:00 16.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з яких — із застосуванням РСЗВ. Сили оборони мають певні тактичні успіхи на напрямку.
На Південно–Слобожанському напрямку ворог один раз атакував у районі Стариці.
На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався поліпшити своє становище в районі Петропавлівки, Курилівки, Глушківки та Новоосинового.
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутися в бік Борової, Петропавлівки, Дробишевого та Лиману.
На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Платонівки, Ямполя та Різниківки. Одна штурмова дія продовжується.
На Краматорському напрямку ворог один раз атакував у районі Міньківки.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 21 атаку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Русиного Яру, Софіївки, Новопавлівки. Два бої тривають.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Котлине, Філія. Дві ворожі атаки тривають.
На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у бік Данилівки та Злагоди.
На Гуляйпільському напрямку відбулося дев’ять атак у районі Залізничного, Мирного, Зеленого і Чарівного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки, Гуляйпільського, Долинки, Лісного, Копаней та Чарівного. Одне боєзіткнення триває.
На Придніпровському напрямку ворожі штурми не фіксувалися, натомість Придніпровське, Томина Балка та Львове зазнали авіаударів.
