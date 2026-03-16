Между ВСУ и армией РФ произошло 67 боестолкновений с начала суток
С начала суток количество атак агрессора уже составляет 67.

Главные тезисы

  • ВСУ осуществили удачную оборону в районах Северо-Слобожанском, Купянском, Лиманском направлениях.

Актуальная ситуация на фронте 16 марта

Оперативная информация по состоянию на 16:00 16.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, одно из которых с применением РСЗО. Силы обороны имеют определенные тактические успехи в направлении.

  • На Южно-Слобожанском направлении враг однажды атаковал в районе Старицы.

  • В Купянском направлении противник шесть раз пытался улучшить свое положение в районе Петропавловки, Куриловки, Глушковки и Новоосинового.

  • На Лиманском направлении украинские воины отражали пять попыток захватчиков продвинуться в сторону Боровой, Петропавловки, Дробышева и Лимана.

  • На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Платоновки, Ямполя и Резниковки. Одно штурмовое действие продолжается.

  • На Краматорском направлении враг однажды атаковал в районе Миньковки.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 21 атаку вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Степановки, Русиного Яра, Софиевки, Новопавловки. Два боя продолжаются.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 18 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Мирноград, Шевченко, Гришино, Удачное, Котлино, Филиал. Две вражеские атаки продолжаются.

  • На Александровском направлении враг трижды наступал в сторону Даниловки и Согласия.

  • На Гуляйпольском направлении произошло девять атак в районе Железнодорожного, Мирного, Зеленого и Волшебного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижовки, Гуляйпольского, Долинки, Лесного, Копаней и Волшебного. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Приднепровском направлении вражеские штурмы не фиксировались, приднепровское, Томина Балка и Львове подверглись авиаударам.

