Между ВСУ и армией РФ произошло 67 боестолкновений с начала суток

С начала суток количество атак агрессора уже составляет 67.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 67 боестолкновений между ВСУ и армией РФ.
- ВСУ осуществили удачную оборону в районах Северо-Слобожанском, Купянском, Лиманском направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 16 марта
Оперативная информация по состоянию на 16:00 16.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, одно из которых с применением РСЗО. Силы обороны имеют определенные тактические успехи в направлении.
На Южно-Слобожанском направлении враг однажды атаковал в районе Старицы.
В Купянском направлении противник шесть раз пытался улучшить свое положение в районе Петропавловки, Куриловки, Глушковки и Новоосинового.
На Лиманском направлении украинские воины отражали пять попыток захватчиков продвинуться в сторону Боровой, Петропавловки, Дробышева и Лимана.
На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Платоновки, Ямполя и Резниковки. Одно штурмовое действие продолжается.
На Краматорском направлении враг однажды атаковал в районе Миньковки.
На Константиновском направлении захватчики совершили 21 атаку вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Степановки, Русиного Яра, Софиевки, Новопавловки. Два боя продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 18 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Мирноград, Шевченко, Гришино, Удачное, Котлино, Филиал. Две вражеские атаки продолжаются.
На Александровском направлении враг трижды наступал в сторону Даниловки и Согласия.
На Гуляйпольском направлении произошло девять атак в районе Железнодорожного, Мирного, Зеленого и Волшебного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижовки, Гуляйпольского, Долинки, Лесного, Копаней и Волшебного. Одно боестолкновение продолжается.
На Приднепровском направлении вражеские штурмы не фиксировались, приднепровское, Томина Балка и Львове подверглись авиаударам.
