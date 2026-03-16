Между ВСУ и армией РФ произошло 67 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 16.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, одно из которых с применением РСЗО. Силы обороны имеют определенные тактические успехи в направлении.

На Южно-Слобожанском направлении враг однажды атаковал в районе Старицы.

В Купянском направлении противник шесть раз пытался улучшить свое положение в районе Петропавловки, Куриловки, Глушковки и Новоосинового.

На Лиманском направлении украинские воины отражали пять попыток захватчиков продвинуться в сторону Боровой, Петропавловки, Дробышева и Лимана.

На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Платоновки, Ямполя и Резниковки. Одно штурмовое действие продолжается.

На Краматорском направлении враг однажды атаковал в районе Миньковки.