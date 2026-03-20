Между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боестолкновений с начала суток

С начала суток количество атак агрессора составляет 81.
Главные тезисы
- С начала суток произошло более 80 боеприкосновений между ВСУ и армией РФ, включая 81 атаку от российских войск.
- Российские войска совершили обстрелы на территориях Сумской и Черниговской областей.
Актуальная ситуация на фронте 20 марта
Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны остановили четыре вражеских штурма, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор, кроме того, враг совершил 70 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 11 — с применением РСЗО, нанес два авиационных удара, применив пять.
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал вблизи населенных пунктов Прилипка, Зеленое и Старица.
На Купянском направлении противник совершил один штурм позиций наших войск вблизи населенного пункта Куриловка.
На Славянском направлении продолжается враждебная попытка приблизиться к позициям наших войск в районе Рай-Александровки.
На Константиновском направлении захватчики совершили 12 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки.
Силы обороны с начала суток отразили 11 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Родинское, Белицкое, Мирноград, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Филиал. Два боестолкновения еще не завершены.
На Александровском направлении враг совершил два наступательных действия, в сторону Тернового и Калиновского.
На Гуляйпольском направлении произошло восемь атак в районах Доброполья, Железнодорожного, Зеленого и Луговского. Враг нанес авиаудары в районах Горького, Гуляйпольского, Новоселовки.
На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в Степногорском районе. Авиаудары подвергся населенному пункту Камышеваха.
На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение вблизи Антоновского моста.
