Между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боестолкновений с начала суток
С начала суток количество атак агрессора составляет 81.

Актуальная ситуация на фронте 20 марта

Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны остановили четыре вражеских штурма, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор, кроме того, враг совершил 70 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 11 — с применением РСЗО, нанес два авиационных удара, применив пять.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал вблизи населенных пунктов Прилипка, Зеленое и Старица.

  • На Купянском направлении противник совершил один штурм позиций наших войск вблизи населенного пункта Куриловка.

  • На Славянском направлении продолжается враждебная попытка приблизиться к позициям наших войск в районе Рай-Александровки.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 12 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки.

  • Силы обороны с начала суток отразили 11 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Родинское, Белицкое, Мирноград, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Филиал. Два боестолкновения еще не завершены.

  • На Александровском направлении враг совершил два наступательных действия, в сторону Тернового и Калиновского.

  • На Гуляйпольском направлении произошло восемь атак в районах Доброполья, Железнодорожного, Зеленого и Луговского. Враг нанес авиаудары в районах Горького, Гуляйпольского, Новоселовки.

  • На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в Степногорском районе. Авиаудары подвергся населенному пункту Камышеваха.

  • На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение вблизи Антоновского моста.

