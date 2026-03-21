ВСУ вступили в 43 боестолкновения с оккупантами с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 21.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Константиновском направлении захватчики осуществили восемь атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Русин Яр и в направлении Ильиновки и Новопавловки.

На Краматорском направлении продолжается одно боеприкосновение в районе Временного Яра.

На Славянском направлении оккупанты однажды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки.

На Купянском направлении противник четырежды пытался улучшить свое положение в сторону населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Глушковка.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Старица и Синельниково.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 66 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, восемь из которых с применением РСЗО. Зафиксировано шесть боеприкосновений.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты восемь раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое. Продолжается одна вражеская атака.

В Александровском направлении враг дважды наступал в районе Согласия и Красногорского. Наносил авиаудара по Покровскому.

На Гуляйпольском направлении произошло десять атак в сторону позиций наших защитников в сторону населенных пунктов Железнодорожное, Варваровка, Староукраинка, Леноконстантиновка, Зеленое, Волшебное, Мирное. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижовки и Заливного. Два штурмовых действия врага продолжаются.