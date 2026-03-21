Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ вступили в 43 боестолкновения с оккупантами с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

С начала суток количество атак агрессора составляет 43.

Главные тезисы

  • С начала суток ВСУ вступили в 43 боестолкновения с оккупантами по разным направлениям.
  • Враг совершил 66 обстрелов населенных пунктов и позиций ВСУ, включая применение РСЗО.
  • На различных направлениях отмечены боевые действия, атаки и попытки продвижения противника к позициям украинских войск.

Актуальная ситуация на фронте 21 марта

Оперативная информация по состоянию на 16:00 21.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 66 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, восемь из которых с применением РСЗО. Зафиксировано шесть боеприкосновений.

  • На Южно-Слобожанском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Старица и Синельниково.

  • На Купянском направлении противник четырежды пытался улучшить свое положение в сторону населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Глушковка.

  • На Славянском направлении оккупанты однажды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки.

  • На Краматорском направлении продолжается одно боеприкосновение в районе Временного Яра.

  • На Константиновском направлении захватчики осуществили восемь атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Русин Яр и в направлении Ильиновки и Новопавловки.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты восемь раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое. Продолжается одна вражеская атака.

  • В Александровском направлении враг дважды наступал в районе Согласия и Красногорского. Наносил авиаудара по Покровскому.

  • На Гуляйпольском направлении произошло десять атак в сторону позиций наших защитников в сторону населенных пунктов Железнодорожное, Варваровка, Староукраинка, Леноконстантиновка, Зеленое, Волшебное, Мирное. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижовки и Заливного. Два штурмовых действия врага продолжаются.

  • На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако наносил авиаудары в районах Веселянки, Покровского, Орехового.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло 67 боестолкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло 91 боестолкновение с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боестолкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?