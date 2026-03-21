ВСУ вступили в 43 боестолкновения с оккупантами с начала суток

С начала суток количество атак агрессора составляет 43.
Главные тезисы
- С начала суток ВСУ вступили в 43 боестолкновения с оккупантами по разным направлениям.
- Враг совершил 66 обстрелов населенных пунктов и позиций ВСУ, включая применение РСЗО.
- На различных направлениях отмечены боевые действия, атаки и попытки продвижения противника к позициям украинских войск.
Актуальная ситуация на фронте 21 марта
Оперативная информация по состоянию на 16:00 21.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 66 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, восемь из которых с применением РСЗО. Зафиксировано шесть боеприкосновений.
На Южно-Слобожанском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Старица и Синельниково.
На Купянском направлении противник четырежды пытался улучшить свое положение в сторону населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Глушковка.
На Славянском направлении оккупанты однажды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки.
На Краматорском направлении продолжается одно боеприкосновение в районе Временного Яра.
На Константиновском направлении захватчики осуществили восемь атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Русин Яр и в направлении Ильиновки и Новопавловки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты восемь раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое. Продолжается одна вражеская атака.
В Александровском направлении враг дважды наступал в районе Согласия и Красногорского. Наносил авиаудара по Покровскому.
На Гуляйпольском направлении произошло десять атак в сторону позиций наших защитников в сторону населенных пунктов Железнодорожное, Варваровка, Староукраинка, Леноконстантиновка, Зеленое, Волшебное, Мирное. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижовки и Заливного. Два штурмовых действия врага продолжаются.
На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако наносил авиаудары в районах Веселянки, Покровского, Орехового.
