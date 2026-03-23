Між ЗСУ та армією РФ відбулося 116 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 23.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося 13 боєзіткнень, крім того, ворог здійснив 42 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Стариця.

На Куп’янському напрямку противник здійснив шість штурмів позицій наших військ поблизу населених пунктів Петропавлівка, Борівська Андріївка, Новоплатонівка та Богуславка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку від початку доби ворог провів одну спробу покращити своє становище поблизу населеного пункту Діброва, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили три ворожі штурми в районах населених пунктів Ямпіль, Платонівка та Різниківка. Наразі триває одне боєзіткнення.