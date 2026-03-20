ВМС ЗСУ оприлюднили відео знищення російського катера поблизу Тендрівської коси

Військово-морські сили Збройних сил України знищили катер російських загарбників у районі Тендрівської коси.
Головні тези:
- Відео знищення російського катера поблизу Тендрівської коси оприлюднене ВМС ЗСУ.
- Військово-морські сили України продовжують бойову діяльність у районі блокування російських загарбників.
ВМС знищили ще один російський катер
Про це ВМС повідомили у Фейсбуці та оприлюднили відповідне відео.
Військово-морські сили Збройних Сил України продовжують системну бойову роботу з блокування сил противника в районі Тендрівської коси. На відео зафіксований момент знищення чергового катера окупантів.
Чітка робота, холодний розрахунок і жодного шансу для противника.
