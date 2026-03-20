ВМС ЗСУ оприлюднили відео знищення російського катера поблизу Тендрівської коси
Військово-морські сили Збройних сил України знищили катер російських загарбників у районі Тендрівської коси.

ВМС знищили ще один російський катер

Про це ВМС повідомили у Фейсбуці та оприлюднили відповідне відео.

Ще мінус один катер у ворога.

Військово-морські сили Збройних Сил України продовжують системну бойову роботу з блокування сил противника в районі Тендрівської коси. На відео зафіксований момент знищення чергового катера окупантів.

Чітка робота, холодний розрахунок і жодного шансу для противника.

