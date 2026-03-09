ВМС показали відео ураження трьох російських ЗРГК "Панцир" у Криму

Українські захисники уразили одразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1" у тимчасово окупованому Криму.
Головні тези:
- Українські ВМС успішно уразили три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцирь-С1” у Криму.
- Одразу після ударів вдалося ліквідувати одну мобільну вогневу групу росіян, а також уражений російський швидкісний десантний катер.
ВМС уразили 3 ЗРГК “Панцир” в окупованому Криму
Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у Фейсбуці та показали відео бойової роботи.
Підрозділи ВМС у взаємодії із Силами спеціальних операцій ЗСУ провели успішну операцію на території Криму.
Внаслідок точних ударів вдалося уразити одразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1" і ліквідувати одну мобільну вогневу групу росіян.
Також силами і засобами ВМС у Новоозерному був успішно уражений російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 БК-16.
