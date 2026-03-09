ВМС показали відео ураження трьох російських ЗРГК "Панцир" у Криму
ВМС показали відео ураження трьох російських ЗРГК "Панцир" у Криму

Українські захисники уразили одразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1" у тимчасово окупованому Криму.

Головні тези:

  • Українські ВМС успішно уразили три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцирь-С1” у Криму.
  • Одразу після ударів вдалося ліквідувати одну мобільну вогневу групу росіян, а також уражений російський швидкісний десантний катер.

ВМС уразили 3 ЗРГК “Панцир” в окупованому Криму

Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у Фейсбуці та показали відео бойової роботи.

Підрозділи ВМС у взаємодії із Силами спеціальних операцій ЗСУ провели успішну операцію на території Криму.

Внаслідок точних ударів вдалося уразити одразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1" і ліквідувати одну мобільну вогневу групу росіян.

Також силами і засобами ВМС у Новоозерному був успішно уражений російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 БК-16.

Крім того, удару зазнала військова інфраструктура росіян на аеродромі Кіровське. Там сталося влучання в місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів "Оріон" та були повністю знищені чотири станції управління цими дронами.

