Українські воїни показали відео знищення російського ЗРК "Панцир" на Бєлгородщині
Українські воїни показали відео знищення російського ЗРК "Панцир" на Бєлгородщині

Панцир
Джерело:  online.ua

Українські оборонці виявили та знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1», розміщений на території Бєлгородської області РФ.

Головні тези:

  • Українські воїни знищили російський ЗРК “Панцирь-С1” на Бєлгородщині.
  • Дії українських оборонців вразили навіть росіян.

ЗСУ знищили російський ЗРК “Панцир-С” у Бєлгородській області

Про це окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс» повідомила у Фейсбуці, оприлюднивши відповідне відео.

Десь на Бєлгородщині стояв собі російський комплекс ППО «Панцирь-С1». Але його знайшли хлопці з «Чорного лісу». Тепер його нема. Доповідь завершили.

Днями Сили безпілотних систем ЗСУ уразили російський «Панцирь-С1» на території Азовсталі в тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області.

