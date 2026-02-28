Українські воїни показали відео знищення російського ЗРК "Панцир" на Бєлгородщині

Українські оборонці виявили та знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1», розміщений на території Бєлгородської області РФ.
Головні тези:
- Українські воїни знищили російський ЗРК “Панцирь-С1” на Бєлгородщині.
- Дії українських оборонців вразили навіть росіян.
ЗСУ знищили російський ЗРК “Панцир-С” у Бєлгородській області
Про це окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс» повідомила у Фейсбуці, оприлюднивши відповідне відео.
Днями Сили безпілотних систем ЗСУ уразили російський «Панцирь-С1» на території Азовсталі в тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-