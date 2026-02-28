Украинские воины показали видео уничтожения российского ЗРК "Панцирь" на Белгородщине

Украинские защитники обнаружили и уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", расположенный на территории Белгородской области РФ.
Главные тезисы
- Украинские защитники смогли уничтожить российский ЗРК “Панцирь-С1” на территории Белгородской области.
- Деяния украинских воинов вызвали широкий резонанс и удивили как местных жителей, так и жителей России.
ВСУ уничтожили российский ЗРК "Панцирь-С" в Белгородской области
Об этом отдельная бригада артиллерийской разведки «Черный лес» сообщила в Facebook, обнародовав соответствующее видео.
На днях Силы беспилотных систем ВСУ поразили российский "Панцирь-С1" на территории Азовстали во временно захваченном Мариуполе Донецкой области.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-