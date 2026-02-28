Украинские воины показали видео уничтожения российского ЗРК "Панцирь" на Белгородщине
Украинские воины показали видео уничтожения российского ЗРК "Панцирь" на Белгородщине

ЗРК
Украинские защитники обнаружили и уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", расположенный на территории Белгородской области РФ.

Главные тезисы

  • Украинские защитники смогли уничтожить российский ЗРК “Панцирь-С1” на территории Белгородской области.
  • Деяния украинских воинов вызвали широкий резонанс и удивили как местных жителей, так и жителей России.

ВСУ уничтожили российский ЗРК "Панцирь-С" в Белгородской области

Об этом отдельная бригада артиллерийской разведки «Черный лес» сообщила в Facebook, обнародовав соответствующее видео.

Где-то в Белгородской области стоял себе российский комплекс ПВО «Панцирь-С1». Но его нашли ребята из «Черного леса». Теперь его нет. Доклад был завершен.

На днях Силы беспилотных систем ВСУ поразили российский "Панцирь-С1" на территории Азовстали во временно захваченном Мариуполе Донецкой области.

