СБС уничтожили российский ЗРК "Панцирь-С1" под Мариуполем — видео

Ночью 27 февраля украинские военные поразили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области.
"Бавовна" под Мариуполем: что известно
Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди на позывной "Мадьяр".
Установка находилась на территории металлургического комбината "Азовсталь". ЗРГК "Панцирь-С1" поразили пилоты 413 отдельного полка "Рейд" дроном middle-strike украинского производства.
Выявление и уничтожение составляющих системы ПВО противника дальней, средней и ближней дальности — один из приоритетов Птиц СБС.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" российская армия использует для прикрытия военных объектов и позиций ПВО от дронов и ракет. Система предназначена для выявления и поражения целей на малых и средних высотах.
