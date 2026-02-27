СБС уничтожили российский ЗРК "Панцирь-С1" под Мариуполем — видео

"Бавовна" под Мариуполем: что известно

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди на позывной "Мадьяр".

Установка находилась на территории металлургического комбината "Азовсталь". ЗРГК "Панцирь-С1" поразили пилоты 413 отдельного полка "Рейд" дроном middle-strike украинского производства.

Выявление и уничтожение составляющих системы ПВО противника дальней, средней и ближней дальности — один из приоритетов Птиц СБС.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" российская армия использует для прикрытия военных объектов и позиций ПВО от дронов и ракет. Система предназначена для выявления и поражения целей на малых и средних высотах.