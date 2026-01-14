СБС уничтожили РЛС и 5 ЗРК армии РФ в течение 48 часов — видео
СБС уничтожили РЛС и 5 ЗРК армии РФ в течение 48 часов — видео

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины за 48 часов обезвредили шесть средств противовоздушной обороны врага, размещенных в оперативной глубине временно захваченных территорий Донецкой и Запорожской областей.

Главные тезисы

  • Беспилотные системы Вооруженных сил Украины успешно уничтожили 6 средств противовоздушной обороны в оперативной глубине вражеских территорий.
  • Украинские защитники ликвидировали зенитный ракетный комплекс и радиолокационную станцию российской армии в Донецкой области, а также ЗРК в Запорожской области.

ССС уничтожили РЛС и 5 ЗРК армии РФ

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди.

Так, средствами middle strike 12-14 января украинские защитники обезвредили:

  • зенитный ракетный комплекс "Тор" и радиолокационную станцию "Витязь" 50Н6Е российской армии в Мариупольском районе Донецкой области и ЗРК "Бук М1" в Волновахском районе;

  • зенитные ракетные комплексы захватчиков "Бук", "Стрела-10" и "Тор М2" в Пологовском районе Запорожской области.

Глубина поражений составляла от 46 до 160 км от линии боевого столкновения.

Вес боевой части привлеченных воинами средств превышал десять килограммов. По словам командующего, это «не оставляет шансов на боеспособность тем легкобронированным, но высокостоящим средствам оккупанта».

