СБС знищили РЛС та 5 ЗРК армії РФ протягом 48 годин — відео
СБС знищили РЛС та 5 ЗРК армії РФ протягом 48 годин — відео

Сили безпілотних систем
ЗРК
Сили безпілотних систем Збройних сил України за 48 годин знешкодили шість засобів протиповітряної оборони ворога, розміщених в оперативній глибині тимчасово захоплених територій Донецької та Запорізької областей.

Головні тези:

  • Сили безпілотних систем Збройних сил України за 48 годин знешкодили шість засобів протиповітряної оборони ворога.
  • Українські захисники знищили зенітний ракетний комплекс та радіолокаційну станцію російської армії в Донецькій області.
  • Також були ліквідовані ЗРК у Волноваському районі та Пологівському районі Запорізької області.

СБС знищили РЛС та 5 ЗРК армії РФ

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

Так, засобами middle strike 12-14 січня українські захисники знешкодили:

  • зенітний ракетний комплекс «Тор» і радіолокаційну станцію «Вітязь» 50Н6Е російської армії в Маріупольському районі Донецької області та ЗРК «Бук М1» у Волноваському районі;

  • зенітні ракетні комплекси загарбників «Бук», «Стріла-10» і «Тор М2» у Пологівському районі Запорізької області.

Глибина уражень становила від 46 до 160 км від лінії бойового зіткнення.

Вага бойової частини залучених воїнами засобів перевищувала десять кілограмів. За словами командувача, це «не залишає шансів на боєздатність тим легкоброньованим але високовартісним засобам окупанта».

