СБС уразили російську РЛС у Криму та базу з пальним на Луганщині — відео

Оператори Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ураження по російській базі зберігання пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Луганської області та по радіолокаційній станції в окупованому Криму.

Нова “бавовна” на ТОТ: успіхи СБС

За їхніми даними, оператори 1-го окремого центру СБС здійснили ураження цілей противника на тимчасово окупованій території України.

У Луганській області уразили базу зберігання пально-мастильних матеріалів противника. Засоби об'єктивного контролю зафіксували масштабну пожежу. Наслідки уточнюють. Поширити

Крім того, у тимчасово окупованому Криму уразили радіолокаційну станцію, яка забезпечувала спостереження за повітряним простором.

У СБС зазначили, що підрозділи безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника продовжувати агресію проти України.