СБС уразили російську РЛС у Криму та базу з пальним на Луганщині — відео

Оператори Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ураження по російській базі зберігання пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Луганської області та по радіолокаційній станції в окупованому Криму.
Головні тези:
- Оператори СБС успішно вразили базу з пально-мастильними матеріалами на Луганщині та радіолокаційну станцію в Криму.
- За даними ЗСУ, удари спрямовані на зниження спроможностей противника продовжувати агресію проти України.
Нова “бавовна” на ТОТ: успіхи СБС
За їхніми даними, оператори 1-го окремого центру СБС здійснили ураження цілей противника на тимчасово окупованій території України.
Крім того, у тимчасово окупованому Криму уразили радіолокаційну станцію, яка забезпечувала спостереження за повітряним простором.
У СБС зазначили, що підрозділи безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника продовжувати агресію проти України.
