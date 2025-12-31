СБС спалили два ЗРК армії РФ на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках — відео
СБС спалили два ЗРК армії РФ на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках — відео

Бук
Read in English
Джерело:  online.ua

Сили безпілотних систем протягом однієї години уразили 31 грудня дві ЗРК арії РФ. Про це повідомив командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.

Головні тези:

  • Силами безпілотних систем українські бойовики уразили два ЗРК російської армії на півдні України.
  • Батальйон «Asgard” 412 обр «Немезис» спалив високовартісні хробачі ЗРК на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

СБС уразили 2 російських ЗРК протягом однієї години

“Мадяр” відзначив, що “бавовну” щодо ЗРК БУК і ТОР вчинили Птахи СБС з батальйону «Asgard” 412 обр «Немезис».

Птахи СБС з батальйону «Asgard” 412 обр «Немезис» угніздили та спопелили 31 грудня два, один за одним, високовартісних хробачих зенітно-ракетні комплекси на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Роберт “Мадяр” Бровді

Роберт “Мадяр” Бровді

Командувач СБС

Засмітив хробак тими приблудами весь фронт. Докучають моцно, але й горять шиковно. Колись закінчаться, то не коні.

Також Бровді зазначив, що Угруповання СБС у складі 12 підрозділів знищило 50000 окупантів за 7 місяців.

Знищено/уражено 168 000 цілей, в т ч 50 000 живоі сили противника

